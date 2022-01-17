Televizyonda bugün neler var? 17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı!

Televizyon izleyicileri, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının olacağını merakla araştırıyor. Birçok dizi ve film televizyon ekranlarında yer alacaktır. Peki 17 Ocak Pazartesi bu akşam TV'de neler var?