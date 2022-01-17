Televizyonda bugün neler var? 17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının olacağını merakla araştırıyor. Birçok dizi ve film televizyon ekranlarında yer alacaktır. Peki 17 Ocak Pazartesi bu akşam TV'de neler var?
2022-01-17 18:54:54
Geçtiğimiz iki hafta boyunca pek çok dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu akşam TV'de neler var sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.
TRT 1 TV YAYIN AKIŞI
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Teşkilat
02:50 Şefin Özel Konuğu
03:40 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın Yeni Bölüm
18:45 Show Ana Haber Canlı
20:00 Üç Kuruş Yeni Bölüm
00:15 Miami Vice
02:30 Miami Vice
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kalp Yarası 27.Bölüm
00:20 Destan 6.Bölüm
03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 En Hamarat Benim
16.45 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma
23.45 Evlilik Hakkında Her Şey
02.30 Kanunsuz Topraklar
05.00 Kefaret
06.00 Kadın
KANAL D TV YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM
23:30 Savaş Gemisi
02:00 Gelinim Mutfakta TEKRAR
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün Yerli Dizi / Tekrar
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 SözYerli Dizi / Tekrar
18:30 STAR HABER
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Yerli Sinema
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Yerli Sinema
00:30 Annemizi SaklarkenYerli Dizi / Tekrar
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel / Tekrar
05:00 SözYerli Dizi / Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
05:30 Oynat Bakalım
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