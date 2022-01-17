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TIMETURK / GENEL / Televizyonda bugün neler var? 17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı!

Televizyonda bugün neler var? 17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı!

Televizyon izleyicileri, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının olacağını merakla araştırıyor. Birçok dizi ve film televizyon ekranlarında yer alacaktır. Peki 17 Ocak Pazartesi bu akşam TV'de neler var?

2 Saat Önce
2022-01-17 18:54:54
Televizyonda bugün neler var? 17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı!

Geçtiğimiz iki hafta boyunca pek çok dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu akşam TV'de neler var sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.

TRT 1 TV YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Teşkilat

02:50 Şefin Özel Konuğu

03:40 Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın Yeni Bölüm

18:45 Show Ana Haber Canlı

20:00 Üç Kuruş Yeni Bölüm

00:15 Miami Vice

02:30 Miami Vice

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kalp Yarası 27.Bölüm

00:20 Destan 6.Bölüm

03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.45 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

23.45 Evlilik Hakkında Her Şey

02.30 Kanunsuz Topraklar

05.00 Kefaret

06.00 Kadın

KANAL D TV YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM

23:30 Savaş Gemisi

02:00 Gelinim Mutfakta TEKRAR

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün Yerli Dizi / Tekrar

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 SözYerli Dizi / Tekrar

18:30 STAR HABER

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Yerli Sinema

22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Yerli Sinema

00:30 Annemizi SaklarkenYerli Dizi / Tekrar

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel / Tekrar

05:00 SözYerli Dizi / Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:30 Oynat Bakalım

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