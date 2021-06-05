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Telefonla dolandırıcılıkta yeni yöntem!

Telefonla dolandırıcılıkta başvurulan yeni yöntem herkesi şok etti. Bankalara ait müşteri hizmetleri numarasının başına +99 ekleyen dolandırıcılar, önce bilgileri aldı sonra da hesapları boşalttı.

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05.06.2021 11:12:27
Telefonla dolandırıcılıkta yeni yöntem!

Telefonla dolandırıcılıkta başvurulan yeni yöntem herkesi şaşırttı. Bankaların müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarının başına +99'u ekleyerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 13 kişilik dolandırıcılık çetesi yakalandı.

ARAMALAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından para çekildiğini söyleyerek savcılıklara başvuruda bulundu. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuruların ardından çalışma başlattı.

Yapılan araştırmaya göre dolandırıcılık çetesi üyeleri, bankaların müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarının başına Özbekistan'ın uluslararası telefon kodu +99 ekleyerek internet üzerinden vatandaşları aradı.

PANİK HAVASI OLUŞTURDULAR

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan çete üyeleri, "Hesabınızdan para çekildi" ve "Hesabınız bahiste kullanıldı" gibi sözlerle panik havası yarattı. Sonrasında da vatandaşlardan aldıkları hesap bilgileriyle de hesaplarını boşalttı.

ÇOK SAYIDA BANKA KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan üç aylık çalışmada çete üyelerinin kimlikleri ve kaldıkları adreslerin deşifre edilmesinin ardından başlatılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

5 kişinin tutuklanmasının ardından İstanbul ve Düzce'de devam eden operasyonda çete üyesi 8 kişi daha yakalandı. Aramalarda da ruhsatsız Sig Sauer tabanca ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak (TCK 220), kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla sorguya alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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