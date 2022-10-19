TELE1 neden kapatıldı? TELE1 neden kapalı? TELE1 kaç gün kapalı? TELE 1 yayın durdurma cezası neden verildi? Ceza ne zaman bitecek? RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TELE1 kanalına 3 gün yayın durdurma cezası verildiğini açıkladı. TELE1 izleyicileri kanala hangi suçlamadan ceza verildiğini merak ediyor.

Enver Aysever'in sunduğu “Ayrıntılar” programına katılan Sera Kadıgil'in açıklaamaları kurul tarafından incelendi ve TELE1'e 3 gün yayın durdurma cezası verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. TELE1 izelicileri kanalda ekranların kararmış olduğunu görünce bunun nedenini merak etmeye başladı. Taşçı, TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisi nedeniyle ceza alındığını iddia etti.

TELE1 neden kapatıldı?

RTÜK TELE 1'de Enver Aysever'in sunduğu “Ayrıntılar” programında sarf edilen ifadeleri değerlendirdi. PRogramda Sera Kadıgil'in, “Orada Diyanet diye bir kurum var. Bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Bütçe görüşmelerinde benim en delirdiğim şey bu. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil, bir siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır” sözleri değerlendirdi. Söz konusu yayın nedeniyle Tele 1'in 6112 Sayılı Yasa'nın 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verdi.

TELE1 kaç gün kapalı?

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Sosyal medya hesabından açıklama yaparak “RTÜK, Tele1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki ‘dil,din,ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı' gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir” dedi.

RTÜK Üyesi Okan Konuralp ise, “Karar, TELE1'i yayın lisansını kaybetme aşamasına getirdi. Şubat 2023'e kadar benzer bir ceza alması halinde, TELE1 RTÜK eliyle kapatılacak” dedi.

Tele1 hakkında

Tele1 9 Ocak 2017'de yayın hayatına başlayan haber kanalı.

ABC Radyo,Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren kanalın sahibi ve Genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'dır. RTÜK onayının gecikmesi nedeniyle, "Kültür Türk" logosu yerine Tele1 logosunu kullanmaya 4 Şubat 2017'de başladı.

Tele1 HD, 9 Mayıs 2019'da kurulan, Tele1 ile eş zamanlı yayın yapan Tele1'in yüksek çözünürlüklü haber kanalıdır.

Tele1 HD, sadece Digiturk 48. kanaldan ve Tele1 YouTube kanalından izlenebilmektedir. .