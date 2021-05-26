Okullarda yüz yüze eğitimler kademeli normalleşmenin biteceği gün olan 1 Haziran'a kadar ertelenmişti. Bakan Selçuk yaptığı son açıklamada “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.” dedi. Gelişmeler üzerine öğrenciler de Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu? Yazın okul olacak mı? sorusunu sormaya başladı. Telafi eğitimi uygulaması ile öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi amaçlanacak. Ancak telafi eğitimine katılmanın zorunlu olmayacağı düşünülüyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde önce tam kapanma ardından da kademeli açılma tedbirleri uygulanmaya başlandı. Tedbirler kapsamında okullarda yüz yüze eğitimler de ertelendi. Yüz yüze eğitimler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.” dedi. Gelişmeler üzerine öğrenciler de Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu? Yazın okul olacak mı? sorusunu sormaya başladı. Telafi eğitimi uygulaması ile öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi amaçlanacak.

Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimleri iele ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.” Öğrenciler ve veliler telafi eğitimine katılmanın zorunlu olup olamaycağını araştırmaya başladı. Telafi eğtimine katılmanın zorunlu olmayacağı düşünülüyor. İlerleyen günlerde konu ile ilgili net karar verilecek.

1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı?

Tam kapanam ve kademeli normalleşme dönemiyle birlikte okullar 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı. (Anaokulları hariç) Bakanlık 1 Haziran sonrası için yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararlarını açıklayacak. 1 Haziran'da okulların açılıp açılamayacağı ise merak konusu.

31 Ağustos'a kadar isteğe bağlı eğitim

Okullarda yazın eğitim eksiği olduğu düşünen öğrenciler için telafi eğitimi programı düzenlenecek. Eğitim 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu eğitimlere katılım zorunlu olmayacak.

Yaz tatili olacak mı?

Milyonlarca öğrenci şimdiden yaz tatilinin hayalini kurmaya başladı. Kademeli normalleşme ile bazı sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Peki yaz tatili ne zaman başlayacak? 2021 yılı yaz tatili 2 Temmuz'da başlayacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.