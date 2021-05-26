Telafi eğitim zorunlu mu? Telafi eğitimde devamsızlık var mı? Telafi eğitim devam zorunluluğu var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1 Haziran yaklaşırken flaş telafi eğitimi açıklaması geldi. Selçuk açıklamasında Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' dedi. Bu açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler korona zamanından telafi eğitim zorunlu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki telafi eğitimde devamsızlık var mı? Telafi eğitim devam zorunluluğu var mı? Bakan Selçuk'un açıklaması öğrencileri sevindirirken 'Telafi eğitim ne zaman başlayacak?' 'Telafi eğitim uzaktan mı olacak?' gibi soruların da sorulmasına neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1 Haziran yaklaşırken flaş telafi eğitimi açıklaması geldi. Selçuk açıklamasında Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" dedi. Bu açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler korona zamanından telafi eğitim zorunlu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki telafi eğitimde devamsızlık var mı? Telafi eğitim devam zorunluluğu var mı? Bakan Selçuk'un açıklaması öğrencileri sevindirirken "Telafi eğitim ne zaman başlayacak?" "Telafi eğitim uzaktan mı olacak?" gibi soruların da sorulmasına neden oldu.

Bakan Selçuk'tan okuldan uzak kalan ve okullarını özleyen öğrenciler için önemli bir açıklama geldi. Selçuk açıklamasında “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.” dedi.

Telafi eğitim zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimleri iele ilgili yaptığı açıklama ile milyonlarca öğrenci telafi eğitimin ne zaman başlayacacağını ve zorunlu olup olmadığını sormaya başladı. Peki telafi eğitim zorunlu mu Haziran döneminde başlanacak telafi eğtimlerinin zorunlu olup olmayacağına dair ilerleyen günlerde MEB'den açıklama yapılacak.

Telafi eğitimde devamsızlık var mı?

Telafi eğitimde devamsızlık konusu da tartışılan diğer konular arasında. Telafi eğitimde devam zorunluluğu olup olmayacağına MEB'den açıklama yapması bekleniyor.

1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı?

Tam kapanam ve kademeli normalleşme dönemiyle birlikte okullar 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı. (Anaokulları hariç) Bakanlık 1 Haziran sonrası için yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararlarını açıklayacak. 1 Haziran'da okulların açılıp açılamayacağı ise merak konusu.

31 Ağustos'a kadar isteğe bağlı eğitim

Okullarda yazın eğitim eksiği olduğu düşünen öğrenciler için telafi eğitimi programı düzenlenecek. Eğitim 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu eğitimlere katılım zorunlu olmayacak.

Yaz tatili olacak mı?

Milyonlarca öğrenci şimdiden yaz tatilinin hayalini kurmaya başladı. Kademeli normalleşme ile bazı sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Peki yaz tatili ne zaman başlayacak? 2021 yılı yaz tatili 2 Temmuz'da başlayacak.

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