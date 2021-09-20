Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde organize edilen 2021 TKENOFEST'in başlamasına az bir süre kaldı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar TEKNOFEST girişleri ücretli mi? TEKNOFEST nerede ne zaman yapılacak? sorularını sormaya başladı. Yüz binlerce teknoloji meraklısının akın etmesinin beklendiği TEKNOFEST festivaline bu sene de ilgi oldukça yüksek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde organize edilen 2021 TKENOFEST'in başlamasına az bir süre kaldı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar TEKNOFEST girişleri ücretli mi? TEKNOFEST nerede ne zaman yapılacak? sorularını sormaya başladı. Yüz binlerce teknoloji meraklısının akın etmesinin beklendiği TEKNOFEST festivaline bu sene de ilgi oldukça yüksek.

2021 Teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. 5 gün baoyunca çeşitli etkinlikler ve gösterilere sahne olacak TEKNOFEST'te yüz binlerce katılımcı bekleniyor. Peki TEKNOFEST girişleri ücretli mi? TEKNOFEST nerede ne zaman yapılacak?

TEKNOFEST GİRİŞLERİ ÜCRETLİ Mİ?

2021 TEKNOFEST etkinliklerine katılım ücretsizdir. Her yaştan vatandaşlar TKENOFEST etkinliklerini ücretsiz olarak katılabilir çeşitli teknoloji etkinliklerinde yer alabilir. TEKNOFEST'te çeşitli gösteriler, sergiler, aktiviteler ve seminerler yapılacktır. Ziyaretlerini özellikle desteklediğimiz 18 yaşından küçük ziyaretçilerimiz alana velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilmektedir.

TEKNOFEST NEREDE NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 TEKNOFEST etkinlikleri bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. TENOFEST'e ulaşmak isteyenler için İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşmaları gerekiyor.

TEKNOFEST ULAŞIM HARİTASI

TEKNOFEST ZİYARETÇİ FORMU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYIN

18 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır, yetişkin birinin refakati ile katılım sağlayabilir.

Birden fazla gün ziyaret etmek istiyorsanız her gün için yeniden başvuru yapmalısınız.

Finale kalan yarışmacılarımızın HES kodu alınarak kayıtları yapıldığı için tekrar ziyaretçi kaydı yapmasına gerek yoktur.

2021 TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir. İlk yılında 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4333 takım, 20 bin genç başvuru yapmıştır. 2019 yılında 19 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenen yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17.373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurmuştur. 2020 yılında ise Gaziantep'in ev sahipliğinde 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuştur.

21-26 Eylül 2021 tarihinde, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçmişinden aldığı ilhamla, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna emin adımlarla devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.