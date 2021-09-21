TEKNOFEST başladı mı? TEKNOFEST ücretli mi? TEKNOFEST son gün ne zaman?

TEKNOFEST başladı mı? Teknoloji ve havacılık tutkunlarının merakla beklediği TEKNOFEST etkinlikleri başladı. TEKNOFEST'e katılmak isteyen yüz binlerce kişi TEKNOFEST ücretli mi? TEKNOFEST son gün ne zaman? sorularını soruyor. TEKNOFEST 2021 yılında 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. TEKNOFEST'e girişler ücretsiz olacak ancak etkinliklere katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

TEKNOFEST etkinlikleri 21 Eylül 2021 tarihinde başladı. Etkinlik lanında yerini almak isteyen binlerce kişi TEKNOFEST ücretli mi? TEKNOFEST son gün ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

TEKNOFEST ücretli mi?

2021 TEKNOFEST etkinliklerine katılım ücretsizdir. Her yaştan vatandaşlar TKENOFEST etkinliklerini ücretsiz olarak katılabilir çeşitli teknoloji etkinliklerinde yer alabilir. TEKNOFEST'te çeşitli gösteriler, sergiler, aktiviteler ve seminerler yapılacktır. Ziyaretlerini özellikle desteklediğimiz 18 yaşından küçük ziyaretçilerimiz alana velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilmektedir.

TEKNOFEST son gün ne zaman?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle 21-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST nerede yapılıyor?

2021 yılında TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

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TEKNOFEST'e ulaşım nasıl yapılır?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan TEKNOFEST'e İETT otobüsleri ve metro ile kolayca ulaşabilirsiniz.

İnternet üzerinden kayıt olmadan girilmiyor

TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamamış kimseler etkinliğe alınamamaktadır. Online kayıt işlemini tamamlayan ziyaretçilerin iki doz Covid-19 aşısını olmuş ya da önceden hastalığı geçirmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılamayanların ise son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi gereklidir.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ FORMU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYIN

18 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır, yetişkin birinin refakati ile katılım sağlayabilir.

Birden fazla gün ziyaret etmek istiyorsanız her gün için yeniden başvuru yapmalısınız.

Finale kalan yarışmacılarımızın HES kodu alınarak kayıtları yapıldığı için tekrar ziyaretçi kaydı yapmasına gerek yoktur.

TEKNOFEST nedir?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir. İlk yılında 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4333 takım, 20 bin genç başvuru yapmıştır. 2019 yılında 19 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenen yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17.373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurmuştur. 2020 yılında ise Gaziantep'in ev sahipliğinde 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuştur.

21-26 Eylül 2021 tarihinde, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçmişinden aldığı ilhamla, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna emin adımlarla devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.