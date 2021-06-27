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Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 5'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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27.06.2021 13:07:15
Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuran ve tedaviye alınan Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ile Nurcihan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 5'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çorlu ilçesinde iki gün önce sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 17 kişi hastane başvurmuş, bu kişilerden 2'si hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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