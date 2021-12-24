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Tekirdağ'da 'sahte içki' 2 can daha aldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Saray ilçesinde, sahte içki içen Hüseyin Yılmaz (56) ile Ahmet Soyalp (57), hayatını kaybetti. Kentte son 5 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

2 Saat Önce
2021-12-24 06:06:35
Tekirdağ'da 'sahte içki' 2 can daha aldı

Hayrabolu'da 3 gün önce emekli Erdoğan Durak (70), içki içtikten sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Durak, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Durak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı araştırmada, ölen Durak ile birlikte Hüseyin Yılmaz'ın da internet üzerinden sahte içki aldığını belirleyince durumu jandarmaya bildirildi.


Jandarma ekipleri de Buzağacı Mahallesi'nde oturan Yılmaz'ın evine giderek, aldığı sahte içkiden içip içmediğini sordu. Yılmaz'ın içtiğini söylemesi üzerine jandarma, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada fenalaşan Yılmaz, tedaviye alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖLEN SOYALP'İN EVİNDE 20 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Saray ilçesinde oturan Ahmet Soyalp'ten haber alamayan arkadaşları, gittikleri evinde çaldıkları kapıyı açan olmayınca, kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdi. Soyalp'in hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Soyalp'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince evde yapılan incelemede 20 litre sahte içki bulundu. Sahte içkiden öldüğü tahmin edilen Soyalp'in kesin ölüm nedeninin belirlemesi için cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM 5'E YÜKSELDİ

Tekirdağ'da son 5 günde sahte içkiden önlerin sayısı da 5'e yükseldi. 18 Aralık'ta Saray ilçesinde Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43), 3 gün önce de Hayrabolu ilçesinde Erdoğan Durak (70), sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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