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Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Tekirdağ hangi ilçelerde okullar tatil? Kamu personeli ve engelliler için kar tatili açıklaması
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TIMETURK / GENEL / Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Tekirdağ hangi ilçelerde okullar tatil? Kamu personeli ve engelliler için kar tatili açıklaması

Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Tekirdağ hangi ilçelerde okullar tatil? Kamu personeli ve engelliler için kar tatili açıklaması

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ'da yarın okullar tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Yağışların şiddetli şekilde devam etmesi ve kar kalınlığının birçok ilçede 8 santimetreyi geçmesinin üzerine tatil açıklaması bekleniyor. Peki ama Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

24 Dakika Önce
2022-03-10 13:30:29
Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Tekirdağ hangi ilçelerde okullar tatil? Kamu personeli ve engelliler için kar tatili açıklaması

Tekirdağ'da yarın okullar tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Yağışların şiddetli şekilde devam etmesi ve kar kalınlığının birçok ilçede 8 santimetreyi geçmesinin üzerine tatil açıklaması bekleniyor. Peki ama Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

Tekirdağ'da okullar tatil mi?

İstanbul'da başlayan kar yağışlarının etkisi Tekirdağ'da da sürüyor. Okula gidemeyen öğrencilerin merak ettiği tatil konusu da internet üzerinden en sık araştırılan konular arasında yerini aldı.

Tekirdağ Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama henüz yapmadı. Açıklamanın ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Tekirdağ Hava Durumu

Tekirdağ merkezde Cuma gününden itibaren kar yağışlarının etkisini kaybetmesi bekleniyor. Çerkezköy'de ise sıcaklık -1'e ineceği düşünülüyor.

tekirdağ hava durumu .

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