Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Tekirdağ hangi ilçelerde okullar tatil? Kamu personeli ve engelliler için kar tatili açıklaması

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ'da yarın okullar tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Yağışların şiddetli şekilde devam etmesi ve kar kalınlığının birçok ilçede 8 santimetreyi geçmesinin üzerine tatil açıklaması bekleniyor. Peki ama Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy'de okullar tatil mi? İşte detaylar...