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Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni minibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni minibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

1 Saat Önce
2021-09-04 09:29:46
Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni minibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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