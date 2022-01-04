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TIMETURK / GENEL / Tekel bayileri kapalı mı? Tekel bayileri neden kapalı? Tekel bayileri ne zaman açılacak?

Tekel bayileri kapalı mı? Tekel bayileri neden kapalı? Tekel bayileri ne zaman açılacak?

Tekel bayileri kapalı mı? Tekel bayileri neden kapalı? Tekel bayileri ne zaman açılacak? 2022 yılında hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 47,40 oranına çıkarılmasının ardından sektör olarak zor günler yaşandığını belirten Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yayınladığı mesajında Türkiye genelinde dükkanları kapatacaklarını belirtti.

45 Dakika Önce
2022-01-04 10:32:41
Tekel bayileri kapalı mı? Tekel bayileri neden kapalı? Tekel bayileri ne zaman açılacak?

Tekel bayileri 2022 yılının ilk günlerinde kepenk indirme kararı aldı. Tekel bayileri kapalı mı? Tekel bayileri neden kapalı? Tekel bayileri ne zaman açılacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022'de Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 47,40 oranına çıkarılmasının ardından sektör olarak zor günler yaşandığını belirten Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yayınladığı mesajında Türkiye genelinde dükkanları kapatacaklarını belirtti.

Tekel bayileri kapalı mı?

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sosyal medya paylaşımında bulunarak Türkiye genelinde dükkan kapattıklarını belirtti. Artış oranının fiyatlara yansıyıp yansımaması Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak. Aksi bir karar alınmadığı sürece sigarada asgari maktu vergi paket başına 9.77'den 14.39'a çıkacak.

Tekel bayileri neden kapalı?

Küçük esnafın dükkanları kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Aybaş, "Birçok ilden mesajlar geliyor, vatandaş kartonla sigara istiyor kavga ve tartışmalardan uzak durmak adına .Esnafı temsil eden oda başkanları nerdesiniz?" dedi. Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler" diye yazdı.

Tekel Bayileri nedir?

Tekel ürünlerinin satıldığı iş yeri. Sigara, alkollü içecekler gibi ürünlerin satıldığı bayilere Tekel Bayi denilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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