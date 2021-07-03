TEİAŞ özelleştirilecek mi? TEİAŞ ne zaman özelleştirilecek?

TEİAŞ özelleştirilecek mi? Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirilme kapsamına alındı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki TEİAŞ ne zaman özelleştirilecek? TEİAŞ personeli TEİAŞ'ın ne zaman özelleştirileceğini merak ediyor. TEİAŞ çalışanları ayrıca özelleştirme sonrasında çalışanların ne olacağını merak ediyor.

TEİAŞ özelleştirilecek mi? Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirilme kapsamına alındı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki TEİAŞ ne zaman özelleştirilecek? TEİAŞ personeli TEİAŞ'ın ne zaman özelleştirileceğini merak ediyor. TEİAŞ çalışanları ayrıca özelleştirme sonrasında çalışanların ne olacağını merak ediyor.

TEİAŞ özelleştirilecek mi?

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alındı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi. Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek. Hazırlıkların 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi.

TEİAŞ nedir?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 8 Haziran 1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22 Ocak 1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 2001/2026 sayılı kararnamenin eki Bakanlar Kurulu kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

TEİAŞ bugün Türkiye'de yüksek gerilim seviyesindeki iletim dizgesini -Enerji Nakil Hattı / ENH- (sistemini) işletmenliğini yapan ve tekel olan kamu iktisadi teşekkülüdür.

TEİAŞ bünyesinde 8 bin civarı bir çalışan görev alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.