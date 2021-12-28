Pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin tedavisine devam edilirken ülke genelinde Tehlikeli köpek ırklarının şikayeti de gün geçtikçe artıyor. Köpek sahipleri şu sıralar tehlikeli köpek ırkları (cinsleri) hangileri? Yasak köpekleri beslemenin cezası ne kadar, nedir? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tehlikeli ırk olduğunu bilmeden köpek besleyenler ise besledikleri köpeklere ne gibi önlem alacaklarını araştırmaya başladı. İşte beslenmesi ve gezdirilmesi yasak olan tehlikeli köpek cinsleri...

Pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin tedavisine devam edilirken ülke genelinde Tehlikeli köpek ırklarının şikayeti de gün geçtikçe artıyor. Köpek sahipleri şu sıralar tehlikeli köpek ırkları (cinsleri) hangileri? Tehlikeli köpek ırkı beslemenin cezası ne kadar, nedir? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tehlikeli ırk olduğunu bilmeden köpek besleyenler ise besledikleri köpeklere ne gibi önlem alacaklarını araştırmaya başladı. İşte beslenmesi ve gezdirilmesi yasak olan tehlikeli köpek cinsleri...

Hayvanları tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakan 1740 kişi hakkında TCK'nın 'Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.' hükmü gereğince, adli işlem yapıldı. Bunun yanı sıra tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız ve maskesiz gezdiren 1964 kişiye idari para cezası uygulandı.

Tehlikeli köpek ırkları (cinsleri) hangileri?

Köpek sahipleri Tehlikeli köpek ırkları (cinsleri) hangileri? sorusuna yanıt ararken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı genelge ile Tehlikeli köpek ırkları (cinsleri) belirlendi. Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine dair bakanlık bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından ehlikeli ırklar belirlendi.

"Yürürlüğe giren genelge ile, 7332 sayılı Kanun gereğince 14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş tehlikeli ırkların, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkan sağlanacaktır. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak sahipli American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de söz konusu tarihe kadar veteriner kliniklerinde kısırlaştırılmaları ve mikroçip ile işaretlenmeleri, sahiplerince kısırlaştırıldıklarına dair belge ile birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir. Aksi takdirde söz konusu hayvan sahiplerine 28'inci maddenin 1'inci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacaktır."

Tehlikeli köpek beslemenin cezası ne kadar?

Açıklamada, yine kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacağı, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacağı belirtilerek, "Bu hükümlere aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idari para cezası verilecek; belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idari para cezası verilerek hayvanlara el konulacak ve en yakın belediye tarafından hayvan bakım evine götürülecektir" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.