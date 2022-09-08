TEGV gönüllüsü nasıl olunur? TEGV'e gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Gönüllüler TEGV'de ne yapar? I TEGV gönüllü başvuru tarihleri

1995 yılından bu yana 95 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle 3 milyondan fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), 2022-2023 Etkinlik Yılı gönüllü başvuruları başladı. TEGV’de gönüllü olmak isteyenler 31 Ekim’e kadar başvurularını www.tegv.org adresinden yapabilecekler

Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV), gönüllü olmak isteyenler için başvurular başladı. 1995 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 95 bin gönüllüsünün desteği ile 3 milyondan fazla çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan TEGV, daha çok sayıda çocuk etkinliklerden faydalanabilsin diye yeni gönüllüleri yani çocukların deyimiyle ‘abla' ve ‘ağabey'lerini bekliyor. Çocuklara bilişim, okuma, matematik, fen, sanat ve İngilizce olmak üzere altı ana dalda etkinlikler hazırlayan kuruluşta bütün etkinlikler gönüllülerin desteğiyle hayata geçiriliyor.

Gönüllüler yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak hem sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı buluyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Ayrıca uzaktan eğitim seçeneğiyle de dünyanın her yerinden gönüllüler TEGV ailesinin bir parçası olabiliyor. Gönüllü olmak isteyenler başvurularını 31 Ekim'e kadar www.tegv.org adresinden yapabilirler.