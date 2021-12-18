Teflon tavalarınızın uzun ömürlü olması için...

Yanmaz ve yapışmaz özellikteki teflon tencerelerin ne kadar sağlıklı olduğu tartışılsa da hepimizin evinde en az bir tane bulunuyor. Peki bu teflon tencere ve tavalar uzun ömürlü olsun diye onları nasıl kullanmak gerekiyor? Sizler için araştırdık...



Yanmaz ve yapışmaz tavalar ve tencereler halk arasında teflon olarak biliniyor. Teflon tava ve tencerelerde oluşan en ufak bir çizik dahi sağlığımıza birçok zarar verebiliyor. Bu yüzden onları kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor.

Teflon tava kullanımında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Teflon tavaları içerisinde hiçbir malzeme olmadan ocakta ısıtırsanız zararlı toksinleri salmasına neden olursunuz. Teflon tavanızı ocağa koyar koymaz kullanacağınız yağı da içine koymalısınız.

Teflon tavalara pişirme spreyi sıkmak doğru değildir. Çünkü pişirme spreyleri zaman içerisinde teflon tavaya yapışır ve çıkması imkansız olur. Bu yüzden pişirme spreyi değil zeytinyağı veya tereyağı kullanmayı tercih edin.

Teflon tavaları birçoğumuz bulaşık makinesinde yıkamayı tercih ediyoruz. Fakat bulaşık makinesi deterjanı ve yüksek basınçlı su teflonların yapışmaz yüzeyine zaman içerisinde zarar veriyor. Hatta çizilmesine dahi yol açıyor. Bu yüzden teflon tavayı makinede değil elde yıkamak tercih etmeniz gerekiyor.

Teflon tavalar çok yüksek sıcaklığa maruz kalmamalıdır. Onları orta veya kısık ateşte kullanmanız gerekir. Çünkü sıcaklık onun yalıtımına zarar verir ve zararlı toksinlerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca teflon tavayı fırına da koymamalısınız.

Metal araç gereçler teflon tavanızı çizer. Bu yüzden teflon tavada yemek pişiriyorsanız mutlaka plastik veya silikon spatula kullanmalısınız.

Teflon tava satın aldığınızda sıcak suyla yıkayıp kurutmanız gerekir. Daha sonra da sıvı yağ dökerek kağıt bir havluyla silmelisiniz. Bu şekilde teflon tavalarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

Teflon tavanızın dibi tutarsa onu hemen temizlemeye çalışmayın. Tavayı suyla doldurun ve 1-2 saat dinlenmeye bırakın. Daha sonra onu sıcak su, sıvı deterjan ve yumuşak bir sünger yardımıyla temizleyin.

Teflon tavada pişirdiğiniz ve kalan yemekleri onun üzerinde bırakmak ve onu saklama kabı olarak kullanmak doğru değildir. Çünkü yiyecek kalıntıları yanmaz yapışmaz yüzeye zarar verecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.