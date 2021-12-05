Teflon tavaları çizmeden temizlemek için...

Yanmaz ve yapışmaz özellikteki teflon tencerelerin ne kadar sağlıklı olduğu tartışılsa da hepimizin evinde en az bir tane bulunuyor. Peki bu teflon tencere ve tavalar doğru bir şekilde nasıl temizlenmeli? Onları çizmeden temizlemek mümkün mü? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...



Yanmaz ve yapışmaz tavalar ve tencereler halk arasında teflon olarak biliniyor. Teflon tava ve tencerelerde oluşan en ufak bir çizik dahi sağlığımıza birçok zarar verebiliyor. Bu yüzden onları temizlerken çok zorlanıyor, çizilmelerinden endişe ediyoruz. Peki bu tencereleri doğru bir şekilde, çizmeden temizlemek mümkün mü?

Teflon tencere ve tavalar nasıl temizlenmeli?

Eğer yanmayan ve yapışmayan özelliklere sahip tencereleri ve tavaları temizlemek istiyorsanız ilk olarak içerisine bolca su ve bir çorba kaşığı kadar bulaşık deterjanı koyun. Daha sonra ocağa alın ve içerisindeki bu suyu yaklaşık sekiz dakika boyunca kaynatın. Su kaynarken bir fırça kullanarak tavadaki lekeleri nazik bir şekilde çıkarmaya çalışın. Ocaktan aldığınız tencere veya tavanın içerisindeki kirli suyu lavaboya boşaltın ve bulaşık deterjanı döktüğünüz bulaşık süngerinin yumuşak kısmıyla nazik bir şekilde temizleyin. Bu yöntem sayesinde kolay bir şekilde lekelerden ve kirlerden teflon tencere ve tavalarınızı arındırabilirsiniz. Ayrıca hatırlatalım bu kadar özen göstermenize rağmen yine de teflon araçlarınızda ufacık bir çizik dahi görseniz onu kullanmayı mutlaka bırakın. Sağlığınızı riske atmayın.

Çaydanlık içi nasıl temizlenir?

İçi çay yüzünden kararan bir çaydanlığınız varsa ilk olarak onun içerisine iki yemek kaşığı kabartma tozu koyun. Ardından içini kaynar suyla doldurun. Kabartma tozundan dolayı su köpürmeye başlayacaktır. Çaydanlığın kapağını kapatıp yarım saat kadar bekleyin. Bu bekleme süresinin sonunda çaydanlığın içindeki suyu lavaboya boşaltın. Kabartma tozu sıcak suyun da etkisiyle çaydanlığın içerisini tertemiz yapacaktır.

Demir döküm tava ve tencereleri nasıl temizleyeceğiz?

Demir döküm tava veya tencerenin içerisine bir parmak sıcak su koyarak ocakta kaynatın. Yemek kalıntıları varsa tahta kaşık yardımıyla nazik bir şekilde kazıyın. İki-üç dakika kaynattıktan sonra tavayı ocaktan alın ve içerisindeki kirli suyu lavaboya dökün. Tavanın paslanmaması için kağıt havluyla güzel bir şekilde durulayın ve bir sonraki kullanım için dolaba kaldırın. Döküm tavaları asla soğuk suyun içinde, deterjan, çamaşır suyu gibi malzemelerle bekletmemeye özen gösterin.

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