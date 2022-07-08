TEDAŞ, siber saldırıya uğradığını açıkladı: 208 bin kişinin bilgileri ele geçirildi!

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na veri ihlali bildirisinde bulundu. Şirket, vatandaşlar ve çalışanlardan oluşan 208 bin kişinin verilerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Türkiye'de elektrik enerjisinin dağıtımından ve perakende satışından sorumlu devlete bağlı kuruluş olan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), KVKK'ya veri sızıntısı bildirisinde bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan bildiride TEDAŞ, on binlerce vatandaşın bilgilerinin ele geçirildiğini paylaştı.

TEDAŞ tarafından yapılan bildiriye göre veri sızıntısı, şirketin bir çalışanının kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirilmesiyle gerçekleşti.

Kötü amaçlı kişi veya kişiler, bu bilgilerle sisteme giriş yaparak kullanıcı verilerini sistemden aldı ve bir e-posta adresine gönderdi.

İhlal, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web'de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildi.

208 bin kişinin bilgileri ele geçirildi

Söz konusu veri ihlalinden etkilenen kişi grupları TEDAŞ çalışanları ve vatandaşlar olarak açıklanırken, toplam 208 bin kişinin bilgilerinin ele geçirildiği paylaşıldı.

Ele geçirilen kişisel bilgiler şu şekildeydi:

• Ad, soyad bilgileri

E-posta adresi

Cep telefonu numarası

Yapılan duyuruda konuya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı. TEDAŞ'tan konuyla ilgili doğrudan bir açıklama gelmedi.

Kaynak: webtekno.com