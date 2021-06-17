Tebliğciler kimdir? Tebliğ Cemaati nedir? Tebliğciler'den alkol tüketenlere hatırlatma

Tebliğciler kimdir? Tebliğciler adını verilen bir grup alkol tüketilen meyhanelerin önünde vatandaşlara nasihatlerde bulundu. Haram ve halel hatırlatması yapan Tebliğciler daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşların çoğu tebliğcilerin davranışının yerinde olduğunu savunurken bazıları da yapılan hareketin yanlış olduğunu düşündü. Olaydan sonra Tebliğciler'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Tebliğ Cemaati nedir? Tebliğciler kimdir? Tebliğcilerin amacı nedir? Tebliğciler kimlerdir?

Tebliğciler kimdir? Tebliğciler adını verilen bir grup alkol tüketilen meyhanelerin önünde vatandaşlara nasihatlerde bulundu. Haram ve halel hatırlatması yapan Tebliğciler daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşların çoğu tebliğcilerin davranışının yerinde olduğunu savunurken bazıları da yapılan hareketin yanlış olduğunu düşündü. Olaydan sonra Tebliğciler'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Tebliğ Cemaati nedir? Tebliğciler kimdir? Tebliğcilerin amacı nedir? Tebliğciler kimlerdir?

İstanbul'da alkol tüketilen yerlerin önünde vatandaşlara hatırlatmada bulunan Tbliğcilerin görüntüleri sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'da konu ile ilgili yazdığı yazısında tebliğcilerin hitaplarının nazik, üsluplarının düzeyli olduğunun altını çizdi. Hakan, verilmek istenen mesajın, kendisine göre "Mutluluğu yanlış yerde aramayın! Gerçek mutluluk Allah'ın yolundadır!" olduğunu yazdı. Peki Tebliğciler kimdir? Tebliğ Cemaati nedir?

Tebliğciler kimdir?

Tebliğciler sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli konularda vatadanşlara hatırlatmada bulunuyor. Yaşanan gelişmelerden sonra tebliğcilerin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Tebliğciler haram ve halal konusunda vatandaşı uyarmayı amaç edinmişlerdir.

Tebliğ Cemaati kimdir?

Dini eğitimde insanların medreseye gelmesini beklemek yerine “insanların ayağına İslam'ı götürmeyi” hedeflediği ifade edilen Mevlana İlyas Kandehlevi, Tebliğ faaliyetlerini 1926 yılında Hindistan'da başlattı. Siyaset yapmaya ilkesel olarak karşı çıktıkları belirtilen cemaat Kuzey Kore gibi birkaç ülke dışında dünyanın her bölgesinde yer edindi.

Cemaatin Hint alt kıtasında 80 milyon kadar sempatizanı olduğu biliniyor.

Resmi bir üyelik sistemi ve bürokratik organizasyonu olmayan cemaatin çalışma merkezleri camiler olarak biliniyor.

Cemaate katılan mensuplar yaşadığı bölgenin dışında bir yer olmak üzere 7, 40 veya 120 gün olmak üzere tebliğ ziyaretlerine çıkıyorlar.

Üyeler, gittikleri yerde camilerde kalarak halkı ikindi namazlarından sonra yaptıkları kısa sohbetlere davet ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.