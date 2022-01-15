TCDD personel alımı nasıl yapılıyor? Başvurusu ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü, 75 istasyon işletme işçisi alımına ilişkin Resmi Gazete'de ilan yayınladı.

İşe alım için belirlenen önlisans programlarından mezun olan erkek adaylar başvuru yapabileceklerdir. Adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. İşe alınacak işçiler İstanbul il sınırları içerisinde bulunan İstasyon/İstasyon Şefi - İstasyon Müdürlüğü iş yerlerinde istihdam edilecektir. İşin niteliği ve TCDD Genel Müdürlüğü'nün Ağır ve Tehlikeli İş Yeri olması nedeniyle sadece erkek adaylar başvurabilecektir. İşgücü talebi için ilan edilen önlisans programından mezun olan adaylar başvuru yapabileceklerdir.

İşgücü talebi 17 Ocak 2022 tarihine kadar İŞKUR'da yayınlanacak.

Belgelerin teslim tarihi ve yeri, sözlü sınavın tarihi ve sonucu gibi diğer detaylar TCDD'nin internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurulacaktır.

Başvuru İçin İstenilen Belgeler;

Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr) adresinden alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)

Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),

E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi

E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden varsa alınacak Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),

TCDD web sitesi (//www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.