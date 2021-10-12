Taze soğanı saksıda yetiştirin hep elinizin altında olsun

Balkonunuzda sebze yetiştirmek istiyorsanız yeşil soğan yetiştirmeyi deneyerek başlayabilirsiniz. Tüm detaylarıyla yeşil soğanı balkonda, saksınızda nasıl yetiştireceğinizi sizler için araştırdık, gelin birlikte öğrenelim...



Yeşil soğanı salatalarda, böreklerde, gözlemelerde, kısırda, çiğ köftede sık sık kullanırız. Bu kadar sık kullanım alanı olduğu için ve kolayca yetiştiği için pencere kenarlarında veya balkonunuzda bir saksıda yeşil soğanı kolaylıkla üretebilirsiniz.

Saksıda yeşil soğan nasıl yetiştirilmeli?

Saksıda yeşil soğan yetiştirip her an elinizin altında taze yeşil soğan bulundurabilmek için bir büyük boy saksıya, torf veya bitki toprağı olarak adlandırılan organik maddelerden zengin toprağa, doğal gübreye, saksınızın boyutuna yetecek kadar arpacık soğana ve sulama kabına ihtiyacınız olacak. Saksınız yoksa büyük bir plastik şişeyi de ortadan ikiye keserek saksı olarak kullanabilirsiniz.

Ne kadar yeşil soğan yetiştirmek istiyorsanız o kadar arpacık soğana ve o büyüklükte bir saksıya ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Saksıya ekeceğiniz arpacık soğanların arasında en az 10-15 cm aralık olmalıdır. Tüm malzemeleri eksiksiz olarak temin ettikten sonra saksının altına bir miktar toprak koyarak ekim işlemine başlayabilirsiniz. Daha sonra az miktarda gübre koymalısınız. Azıcık gübre yeşil soğan için yeterlidir. Daha sonra saksıya tekrar bitki toprağından koyun. Saksının yarısından biraz fazlası toprakla dolu olabilir. Toprağı saksıya yerleştirirken elinizle çok fazla bastırmamalısınız. Aksi takdirde toprak hava almaz. Toprak ne gevşek ne de sıkı olmalıdır.

Toprakla doldurduğunuz saksıyı artık arpacık soğanlarla buluşturabilirsiniz. Sürgün yeri üste gelecek şekilde ve aralarında en az 10-15 cm boşluk kalacak şekilde soğanları toprağa yerleştirin. Arpacık soğanları tamamen toprağa gömmemeniz gerekiyor. Sürgün yerleri biraz toprağın üzerinde kalmalıdır. Daha sonra soğanlara can suyunu verebilirsiniz.

Taze soğan çok kolay yetiştirilebilir bir bitkidir. Göreceksiniz ekimden kısa bir süre sonra uygun şartlar altında yeşil soğanlarınız uzamaya başlayacaktır.

Yeşil soğan nasıl bir bakım ister?

Arpacık soğanlarını ektiğiniz saksıyı 15-20 derece sıcaklıkta tutmalısınız. Fazla nemli ya da kurak olmamalı, doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Güneş gören her ortam yeşil soğan için uygundur.

Yeşil soğanı fazla sulamak doğru değildir. Fazla sulandığında soğan kökleri çürür. Bu yüzden iki günde bir sprey şişeyle yeşil soğanlarınızı sulayabilirsiniz.

Soğanlar 3-4 gün içinde yeşillenmeye başlar. 1 hafta sonunda ise filizler görünür. Yeşil soğanlarınız büyüdükten sonra çok kurak bir hava yoksa sulamayı azaltabilirsiniz. Aksi takdirde kök görevi gören arpacık soğanlar çürüyebilir. Bu da yeşil soğanınızın verimini azaltır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.