Mucizevi doktor dizisinin doktor Ali rölünü üstlenen Taner Ölmez'in abisi Taylan Özgür Ölmez sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taylan Özgür Ölmez'in çıkardığı şarkılar hangileridir? İşte detaylar...

TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ KİMDİR?

Taylan Özgür Ölmez 1979 yılında Ovacık'ta doğdu. Mucize Doktor dizisindeki Dr. Ali rolüyle ünlenen oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyidir. İlkokulu Ovacık'ta ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lise döneminden bağlamaya ilgi duyan Ölmez, ASM Müzik okulunda bağlama eğitimi almıştır. Taylan Özgür Ölmez, ayrıca 3 sene Pera Güzel Sanatlar Akademisinde sinema atölye ve oyunculuk eğitimi gördü. 1995 yılında arkadaşları ile birlikte Grup Özgür Deniz adlı müzik grubunu kurdu. İstanbul Beyoğlu'nda türkü barlarda sahne aldı. 2007 yılında ilk solo albümü Nihayet ile müzik piyasasına giriş yaptı. 2 albümünü ise 2014 yılında DEM adı ile sevenleri ile buluştu. Sosyal medya platformu instagram'da @taylanozgurolmez kullanıcı adıyla yer alan Taylan Özgür Ölmez'in 29 Bin takipçisi bulunmaktadır.

TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ'İN ÇIKARDIĞI ŞARKILAR HANGİLERİDİR?

Nihayet (2007)

Anla (Nam-ı Diğer Gölge) · 2008

Karadut, Vol. 1 (Rengahenk Türküler) · 2009

Dem · 2014

Karadut - Rengahenk Türküler, Vol. 2 · 2015

Tek Aşkımız Beşiktaş · 2015

Güvercin Uçuverdi (Muhsin Version) (Orijinal Film Müziği) · 2015

Güzelcan Türküleri · 2016

Karadeniz'e Kalan, Vol. 4 · 2019

Bülbülüm Altın Kafesde · 2018

Türkülere Kalan, Vol. 3 · 2020

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.