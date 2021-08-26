DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tüm öğretmenlerin il dışı tayinleri kabul edildi mi? Öğretmenlerin hepsinin iller arası ataması yapıldı mı?
Yerli yatırımcının finansal varlıkları 5.8 trilyonu geçti
Tayini çıkmayan öğretmenlerin ataması yapıldı mı? Öğretmenlerin hepsinin il dışı ataması yapıldı mı?
Meteoroloji'den yeni sıcak hava dalgası uyarısı
500 bin sözleşmeli memura kadro yolu açıldı
Küba'da vaka ve ölü sayısında artış sürüyor
2 piyasa devi: Önümüzdeki günlerde altın bu seviyeleri görebilir
İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları
'ABD, Reagan gibi bir kurtarıcı arıyor'
Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'ı bitirdiği an
Popüler Analist, Eylül’de patlayacak 5 Altcoin’i paylaştı!
Oğuzhan Asiltürk ittifak şartını açıkladı
Blinken: Beğensek de beğenmesek de kontrol Taliban’da
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı
ABD’li pilotlardan 'Afganistan’da sivilleri öldürdük' itirafı

TIMETURK / GENEL / Tayini çıkmayan öğretmenlerin ataması yapıldı mı? Öğretmenlerin hepsinin il dışı ataması yapıldı mı?

Tayini çıkmayan öğretmenlerin ataması yapıldı mı? Öğretmenlerin hepsinin il dışı ataması yapıldı mı?

Tayini çıkmayan öğretmenlerin ataması yapıldı mı? Öğretmenlerin hepsinin il dışı ataması yapıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nda il dışı tayin başvurusu yapan binlerce öğretmeni sevindirecek bir karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını açıkladı. Peki tüm il dışı tayin başvuruları kabul edildi mi?

26 Dakika Önce
2021-08-26 08:41:11
Tayini çıkmayan öğretmenlerin ataması yapıldı mı? Öğretmenlerin hepsinin il dışı ataması yapıldı mı?

Tayini çıkmayan öğretmenlerin ataması yapıldı mı? Öğretmenlerin hepsinin il dışı ataması yapıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nda il dışı tayin başvurusu yapan binlerce öğretmeni sevindirecek bir karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını açıkladı. Peki tüm il dışı tayin başvuruları kabul edildi mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından öğretmenler için mazeret tayini açıklaması yaptı. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

milli_eğitim_bakanı_mahmut_özer

Başvurular 3 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmenler, görev yaptıkları illerde topladıkları puan düzeyine ve MEB tarafından yayımlanan il listesine göre başvurularını 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İl dışı atama başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı.

il_dışı_tayin_öğretmen

İl dışı tayin ne demek?

Öğretmenler mazere bağlı tayin başvurusunda bulunabiliyorlar. Bunar il içi ve il dılı olabilir. İl dışı tayinler öğretmenlerin çalıştıkları okulun seçtikleri bir ile alınması için yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş