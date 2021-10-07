Tavuğun rengi böyleyse asla tüketmeyin

Tavuk eti mutfaklarımızın sevilen besinlerinden. Özellikle kırmızı ete göre daha uygun fiyatlı olduğu için tercih edilen tavuk etinin haşlaması, kızartması, köftesi, yemeği yapılabiliyor. Fakat tavuk eti dikkatli davranılmadığında ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Peki tavuk etini tüketmeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tüketilmemesi gereken tavuk etinin rengi nasıldır? Kokusu nasıl olmalı? Dokusu olmalı? Sizler için araştırdık, cevaplar haberimizde...



Kırmızı ete göre uygun fiyatlı olan tavuk etine sofralarımızda sık sık yer açıyoruz. Lezzetli etini kızartıyoruz, haşlıyoruz, kıyma yapıp köfte yapıyoruz, fırında sebzelerle güzel bir salçalı sos eşliğinde pişiriyoruz. Kısacası tavuk etini çok seviyoruz.

Tavuk eti tüketirken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi takdirde salmonella adlı patojen bir bakteri yüzünden gıda zehirlenmesi yaşamamız olası bir durumdur. Yüksek ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, kanlı dışkılama, dehidrasyon gibi belirtilerle kendini gösteren gıda zehirlenmesi ölüme bile sebebiyet verebilir.

Bozulmuş tavuk etini yüksek ateşte pişirip tüketebilir miyiz?



Hayır! Yüksek ateşte bozuk bir tavuk etini pişirirseniz bakterileri ölür. Fakat bakterilerin ürettiği toksinlere bir zarar gelmez. Yani yüksek ateşte de pişirseniz bozuk tavuk eti sizi zehirleyip ölümünüze sebep olabilir.

Tavuk eti bozulmadan nasıl muhafaza edilir?

Dondurucunuzu -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutarsanız tavuğu güvenle muhafaza edebilirsiniz. Pişmiş tavuk eti buzdolabında 3-4 gün, dondurucuda 2-6 ay süreyle bozulmadan durabilir. Çiğ tavuk eti buzdolabında 1-2 gün, dondurucuda parçalanmış haldeyse 9 ay, bütün haldeyse 1 sene bozulmadan durabilir.

Bozulmuş tavuk etinin rengi nasıl olur?

Pişmiş veya çiğ tavuk eti gri-yeşil bir renkteyse çürümüştür. Griden yeşile giden bir renkteyse küf lekeleridir ve bakteri üremesini gösterir.

Bozulmuş tavuk etinin kokusu nasıl olur?

Çiğ veya pişmiş tavuk eti amonyağa benzeyen asidik bir kokuya sahipse bozulmuş demektir.

Bozulmuş tavuk etinin dokusu nasıl olur?

Tavuk eti yapışkan ve sümüksü bir dokudaysa bozulmuş demektir.

Tavuk etinin besin değeri nedir?

100 gram tavuk eti 234 kalori içerir. Ayrıca 100 gram tavuk eti 18.8 gr protein, 17.1 gr yağ, 75 mg kolesterol, 129.0 IU A Vitamini, 217 mg potasyum, 11 mg kalsiyum, 1.1 mg demir içerir. Tavuğun göğüsü içeriğinde yağı en az barındıran kısmıdır. Tavuk eti potasyumdan, fosfordan, demirden, çinkodan zengindir. Ayrıca yüksek bir kolesterol içeriğine de sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.