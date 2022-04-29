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TIMETURK / GENEL / Tatlım Tatlım filmi konusu nedir? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kimdir?

Tatlım Tatlım filmi konusu nedir? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kimdir?

2017 yılında vizyona giren filmin başrolleirnde Gupse Özay, Büşra Pekin ve Şebnem Bozoklu yer alıyor. Bir partide tanışan 4 çiftin maceralarını konu edinen filmin detayları merak ediliyor... Peki Tatlım Tatlım filmi konusu nedir? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kimdir? Tatlım Tatlım filmi ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-29 14:21:32
Tatlım Tatlım filmi konusu nedir? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kimdir?

2017 yılında vizyona giren filmin başrolleirnde Gupse Özay, Büşra Pekin ve Şebnem Bozoklu yer alıyor. Bir partide tanışan 4 çiftin maceralarını konu edinen filmin detayları merak ediliyor... Peki Tatlım Tatlım filmi konusu nedir? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kimdir? Tatlım Tatlım filmi ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

TATLIM TATLIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tatlım Tatlım filmi bir partide tanışan 4 çiftin aşk hikayesini konu ediniyor. İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?

TATLIM TATLIM OYUNCULARI

Aylin Kontente
Bülent Emrah Parlak
Büşra Pekin
Çağlar Çorumlu
Fatih Artman
Gupse Özay
Serkan Keskin
Şebnem Bozoklu

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