Tatlılardaki yumurta kokusunu azaltmak için...

Yumurta lezzeti ve besin değeriyle vazgeçilmezlerimizin arasında, ona adeta bayılıyor ve her yerde kullanıyoruz. Kahvaltılarda, hamur işlerinde, sütlü tatlılarda... Fakat bazen yumurtayı yemeklere ve hamur işlerine katarken kokusundan çekiniyoruz. Buram buram yumurta koktuğu için çoğu şeyi yiyemeyip ziyan ediyoruz. Peki yumurtanın kokması nasıl önlenir? Gelin birlikte öğrenelim...



Yumurta lezzeti ve besin değeriyle mutfaklarımızdan hiç eksik etmediğimiz bir gıda. Kahvaltılarda, keklerde, kurabiyelerde, böreklerde, yemeklerde, çorbalarda, sütlü tatlılarda ona hep yer veriyoruz. Fakat yumurtanın kokusu birçoğumuzu rahatsız ediyor. Bazı tarifler buram buram yumurta kokabiliyor. Bu da yenmeyip ziyan olmalarına neden oluyor.

Tatlıların ve yemeklerin içine konulan yumurta neden kokuyor?

Tatlılarda, çorba terbiyelerinde, yemeklerde kullandığımız yumurta bazen çok kötü kokabiliyor. Bu yüzden birçok yemek yenmiyor, ziyan oluyor. Peki neden?

Tarifinizde kullandığınız yumurta yeterince taze değil bayatlamışsa kötü bir kokusu olur. Rengi değişir ve yenmeyecek durumlara gelebilir. Fakat kabuğunun renginde bir problem olmamasına rağmen bayatlamaya başlamış yumurtalar, kullanıldıkları zaman çok kötü kokabilirler, bu da sizi o yumurtalı tatlıyı yerken ya da yumurtayı pişirirken kötü kokular almanıza neden olur. Bu yüzden özellikle yumurta kokusuna çok hassassanız yumurtaların bayat değil taze olmasına özen göstermeniz gerekir.

Tariflerin yumurta kokmasının bir diğer sebebi yumurtanın hatalı bir şekilde pişirilmesinde saklı. Tarife uygun doğru pişirilme süreçleri uygulanmadığı zaman yani az, hızlı veya çok pişirmek yumurtanın kokusunun çok daha fazla hissedilmesine sebep olabilir.

Yumurta proteinden oldukça zengin bir gıdadır. Aynı zamanda içinde sülfür de bulunur. Sülfür, ısıya maruz kalınca yaşanan reaksiyonlar ve kırılmalar yüzünden sülfür gazını ortaya çıkarır. Bu da yumurtanın çok kokmasının sebeplerinden biri olarak sayılır. Yumurtayı hatalı ya da çok uzun süreler pişirirseniz bu gaz o kadar fazla açığa çıkar ve kokmalara sebep olur.

Tarifte yer alan yumurtalar benmari bir şekilde hazırlandığında, sosların ya da tatlıların içine konulduğunda doğru ısılar kullanılmadığı, çok hızlı bir şekilde dikkatli olunmadan bu işlemler yapıldığı için yumurtalar kötü bir kokuya neden olabilir.

Yumurta kokusunu azaltmak için ne yapmak gerekir?

Öncelikle tarifte kullanacağınız yumurtaların taze olduğundan emin olmalısınız. Yumurtalarınız tazeyse bu kokunun olma ihtimali en aza iner. Çok yumurtalı bir tarif hazırlayacaksanız mutlaka pişirme süresine ve tarifin içindeki adımları birebir uygulamaya özen göstermeniz gerekir.

Haşlanmış yumurta yapmak istiyorsanız suyu önceden iyice kaynatın. Kaynamış suyun içerisine yumurtaları atın ve bu şekilde pişirin. Bu sayede yumurtalar çok uzun bir süre ısıya temas etmemiş olur ve kokusunun çıkma olasılığı en aza iner.

Yumurtalı tatlı yaparken sarılarının ve beyazlarının ayrı ayrı kullanılacağı bir tarif kullanıyorsanız sarısının beyazına, beyazının sarısına karışmamasına dikkat etmeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.