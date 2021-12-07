Tatlı yaparken bu püf noktalar aklınızda bulunsun

Tatlıya hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. O adeta bizim yumuşak karnımız! Pasta, kek kurabiye, sütlü tatlı, şerbetli tatlı... Hepsi birbirinden harika, birbirinden lezzetli. Bazı püf noktalara dikkat ederek çok daha başarılı tatlılara imza atabilirsiniz. Gelin o püf noktaları öğrenelim...



Tatlılar enerjimizi yükseltir, bizi mutlu eder. Tatlı yemeye hepimiz bayılıyoruz. Ona hayır demek çok zor! Tatlı yapmak emek ve özen ister. Ortaya çıkan sonucun lezzetli olması için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Tatlı yaparken bu püf noktalara dikkat edin

Çikolatalı pasta yapıyor fakat elde ettiğiniz çikolata tadı sizi bir türlü tatmin etmiyor hep az geliyorsa size bir önerimiz var. Pastaların içindeki çikolata tadının daha baskın olması, ağızda daha fazla tat bırakması için içerisine espresso ve vanilya ekleyebilirsiniz. Çünkü espresso çikolatanın içerisindeki sertliği ortaya çıkarır. Vanilya ise çikolatanın tadını daha güzel hale getirir. Tuz da çikolata tadını baskın yapan başka bir malzemedir.

Islak pasta yaparken bir türlü istediğiniz kadar ıslak olmuyorsa karışıma bir tatlı kaşığı mayonez ilave edin. Mayonez yumurta ve zeytinyağından oluştuğu için pastanın içine eklemek tuhaf olmayacaktır. Mayonez sayesinde pasta daha ıslak bir olacaktır. Mayonez fikri hoşunuza gitmediyse aynı sonucu elde etmek için karışıma hazır puding tozu da ilave edebilirsiniz.

Kekiniz fazla kuru olduysa bir bardak su ve bir bardak şekeri karıştırıp ısıtın ve daha sonra kekin üzerine dökün.

Yumurtayı ve şekeri on dakika boyunca aralıksız çırparsanız da brownilerin üzeri sert ve gevrek olacaktır. Fakat daha kolay bir yöntem isterseniz brownie karışımını fırına vermeden önce üzerinde biraz süt gezdirin. Sonuçtan memnun kalacaksınız.

Spatulayı önce sıcak suya batırıp sonra pastanın üzerini sıvarsanız daha düz bir yüzeye sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Meyveli tartı servis etmeden önce birkaç saat beklerseniz içindekilerin dağılmasının önüne geçersiniz.

Cheesecake'i kelepçeli kalıptan dağılmadan çıkarmak için ısıtılmış bıçak kullanabilirsiniz. Bıçağın sıcak olması cheesecake'i kek kalıbından dağılmadan, kolay bir şekilde çıkarmanızı sağlayacaktır.

Yumuşak ve ağızda dağılan kurabiyeler için tarifte belirtilen yağ ölçüsünün yarısını katı yağ, yarısını tereyağı olacak şekilde kullanın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.