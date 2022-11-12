Tatil için Karabük'e geldi, Müslüman oldu

Tatil için Polonya’dan Karabük'e gelen Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, Müslüman oldu.

Müslüman olmaya karar veren Yılmaz için Karabük İl Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, Yılmaz'a İslam dininin temel esaslarını anlattı.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Yılmaz'ın yeni ismi Elif oldu.

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, Yılmaz'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti. .