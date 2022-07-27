Taşıyıcı filmi yeniden ekranlarda yayınlanıyor. Aksiyon, gerilim ve polisiye türündeki filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyenler tarafından merak ediliyor. 2002 yapımı olan Filmin yönetmenliğini Corey Yuen ve Louis Leterrier üstleniyor. Peki, Taşıyıcı filminin konusu nedir? Taşıyıcı filminin oyuncuları kimdir?

Senaryosunu Robert Mark Kamen ve Luc Besson'ın birlikte yazdığı filmin başrolünde Jason Statham rol alıyor. Filmi yayın akışında izleyenler, "Taşıyıcı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç yılında vizyona girdi?" soruları üzerine araştırma yapıyor. İşte Taşıyıcı filminin oyuncuları, konusu ve yapım yılı...

Gerçek adı The Transporter olan ve film serisinin ilk filmi olan Taşıyıcı filmi tüm dünyada büyük ses getirdi.

Taşıyıcı filminin konusu nedir?

Hayatının çoğunu özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiş olan Frank, artık bir paralı askerdir. Üç kuralı olan Frank, sadece sevdiği görevleri yerine getirir. Kimin için çalıştığının sorulmasından, taşıdığı paketin içinde ne olduğunu bilmekten ve anlaşmayı bozmaktan hoşlanmayan Frank için son görevi oldukça farklı olacaktır. Her zamanki gibi bir paket taşıyacağını düşünen Frank için işler aniden değişir.

Taşıyıcı filminin oyuncuları kimdir?