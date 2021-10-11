Tasfiye edilen faizsiz ev firmalarındaki paralar ne zaman iade edilecek? Kapatılan faizsiz konut şirketleri para iade ne zaman yapılacak?

Tasfiye edilen faizsiz ev firmalarındaki paralar ne zaman iade edilecek? Faizsiz konut ve araba alımı için kredi veren şirketler geçtiğimiz aylarda belirtilen koşulları karşılayamadıkları için tasfiye edilmişti. Tasfiye edilen faizsiz finansman şirketlerinde parası kalan vatandaşlar da bu paraların ne zaman iade edileceğini araştırıyor. Kapatılan şirketlerde binlerce kişinin alacağı var ve para iadesi için bekliyor. Peki kapatılan faizsiz ev şirketleri para iadesi ne zaman yapacak? Kapatılan faizsiz konut şirketleri para iade ne zaman yapılacak?

Tasfiye edilen faizsiz ev firmalarındaki paralar ne zaman iade edilecek? Faizsiz konut ve araba alımı için kredi veren şirketler geçtiğimiz aylarda belirtilen koşulları karşılayamadıkları için tasfiye edilmişti. Tasfiye edilen faizsiz finansman şirketlerinde parası kalan vatandaşlar da bu paraların ne zaman iade edileceğini araştırıyor. Kapatılan şirketlerde binlerce kişinin alacağı var ve para iadesi için bekliyor. Peki kapatılan faizsiz ev şirketleri para iadesi ne zaman yapacak?

BDDK yasa gereği belirlenen kriterleri yerine getiremeyen 21 faizsiz finanasman şirketini tasviye etti. Bu süreçte 8 şirket ise kendini feshetti. Daha önce tasfiye edilen firmalarla konut, ve araç alımı için sözleşme imzalımış ve belli bir pişinatı yatırmış olan vatandaşlar tasviye kararı sonrası kendilerine para iadesi yapılmasını bekliyor.

Tasfiye edilen faizsiz ev firmalarındaki paralar ne zaman iade edilecek?

Tasfiye komisyonları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak kapatılan şirketlere ilişkin tasfiye bilançoları hazırlanacak. Sonrasında sıra cetveli düzenlenerek alacaklılar sıraya konulacak. Şirketin paraya çevrilebilen tüm gayrimenkul, menkul, alacak ve hakları nakite çevrildikçe hak sahiplerine ödemeler başlayacak.

Ödemesi yapılacak olan tüm hak sahiplerine önce bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirmenin ardından ödeme işlemleri belirlenen rakamlar üzerinden yapılacak. Henüz konutlarını teslim almayan kişiler de imzalamış oldukları sözleşme gereği yapmakla yükümlü tutuldukları taksit ödemelerini erteleyecekler. Konutlarını teslim alan kişiler ise taksit ödemelerine devam edecekler. Ödemeler ilgili şirkete ait internet sitesi üzerinden duyurulan hesaplara yatırılacak.

Tasfiye edilen faizssiz konut şirketleri

Tasarruf Organizasyon Gayrimenkul A.Ş.

İktisat Evim Gayrimenkul A.Ş.

Doğruevim Gayrimenkul A.Ş.

Vizyonevim Gayrimenkul A.Ş.

Finansevim Gayrimenkul A.Ş.

Finalevim Gayrimenkul A.Ş.

Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş.

Birikimevim Gayrimenkul A.Ş.

HH Aydın Yatırım Gayrimenkul A.Ş.

İhtiyaçevim Gayrimenkul A.Ş.

İstek Evim Gayrimenkul A.Ş.

Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş.

İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.

Gerçekevim Gayrimenkul A.Ş.

Destekevim Gayrimenkul A.Ş.

Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş.

Önceevim Gayrimenkul A.Ş.

Hedefevim Gayrimenkul A.Ş.

Morevim Tasarruf Gayrimenkul A.Ş.

Gelecek Tasarruf Gayrimenkul A.Ş.

Birlikbirikim Gayrimenkul A.Ş.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.