Taşeron işçi kadro | Taşeron işçilere kadro verilecek mi? Taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

Taşeron işçi kadro | Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçi AK Parti hükümetinin çıkardığı yasa ile kadroya geçti. Taşeron işçilerin kadroya geçiş ile birlikte kamu sektöründe yeni statü oluşmuş oldu. Ancak bazı kamu kurumlarında taşeron işçiler çalışmaya devam ediyor. Kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya geçmeyi bekliyor. Peki taşeron işçilere kadro verilecek mi? Taşeron işçiler kadroya alınacak mı? 2021-2022 taşeron kamu işçileri için kadro açılacak mı?

Taşeron işçi kadro | Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçi AK Parti hükümetinin çıkardığı yasa ile kadroya geçti. Taşeron işçilerin kadroya geçiş ile birlikte kamu sektöründe yeni statü oluşmuş oldu. Ancak bazı kamu kurumlarında taşeron işçiler çalışmaya devam ediyor. Kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya geçmeyi bekliyor. Peki taşeron işçilere kadro verilecek mi? Taşeron işçiler kadroya alınacak mi? 2021-2022 taşeron kamu işçileri için kadro açılacak mı?

Kamu kurumlarında çalışan yüz binlerce taşeron işçi 2017'de çıkartılan 696 sayılı KHK ile kadroya alındı. O dönemden sonra taşeron olarak çlışmaay devam eden işçiler de kendilereine kadro verilmesini talep ediyor. Bazı devler kurumlarında taşeron olarak çalışmaya devam eden işçilerin kadroya geçiş beklentisi devam ediyor.

Taşeron işçilere kadro verilecek mi?

Kamu kurumlarında çalışan taşeorn işçiler kendilerine de kadro hakkı tanınmasını talep ediyor. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Kadroya geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayıyordu. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinden sonra kamuda taşeron olarak çalışmaya başlayan işçilerin kadroya alınmasına dair şu anda herhangi bir çalışma bulunmuyor.

"Taşeron işçilerin mağduriyetleri bir an önce sona erdirilmelidir"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer taşeron işçilerin ayrımsız şekilde kadroya alınması gerektiğini söyledi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Ömer Fethi Gürer sadece PTT, Karayolları, Demiryolları'nda çalışan 50 bin taşeron olduğunu belirtti. Gürer şunları söyledi: Yalnız, Karayolları, Demiryolları, PTT çalışanı 50 bine yakın taşeron işçi kadro beklemektedir. Sağlık Bakanlığındaki tüm taşeron işçiler de bir an önce ve ayrımsız kadroya alınmalıdır. Taşeron işçiye yaptığı asıl işin kadrosu haktır. 400 binin üzerinde taşeron işçi kadro beklemektedir. Taşeron işçilerin mağduriyetleri bir an önce sona erdirilmelidir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.