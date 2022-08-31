Tarsus İl mi olacak? Tarsus ne zaman il olacak? 82 plaka Tarsus'un mu? Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın aracının plakasını görenler gözlerine inanamadı. Bozdoğan, belediyeye ait makam aracının plakasını da 82 NK 001 olarak değiştirdi. Tarsus'un il olması için çalışmalara başlattıklarını ifade eden Bozdoğan ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Tarsus İl mi olacak? Tarsus ne zaman il olacak? 82 plaka Tarsus'un mu? Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın aracının plakasını görenler gözlerine inanamadı. Bozdoğan, belediyeye ait makam aracının plakasını da 82 NK 001 olarak değiştirdi. Tarsus'un il olması için çalışmalara başlattıklarını ifade eden Bozdoğan ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Sosyal medyada ve bazı haber sitlerinde yer alan 82 plakalı aracı görenler gözlerine inanamadı. Türkiye'de en son plaka 81 ile b itiyordu. İl olmaya aday ilçelerin başında gelen Tarsus'ta il olma çalışmalarına başlandı.

Tarsus İl mi oldu?

Tarsus Belediyesi kentin il olmasın için çalışmalara başladı. Türkiye'nin nüfusu en kalabalık olan ilçeliernden biri olan Tarsus henü ilçe durumunda.

Tarsus ne zaman il olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz Ahlat'ta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Ahlat önemli bir yer. Müslüman Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı. Burayı ilk yaptığımızda Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olarak yapıldı ve Cumhurbaşkanımız ismini 1071 Millet Bahçesi olarak takdim etti. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinde öyle büyük millet bahçeleri yapılıyor ki Ahlat'ımız kaçıncı sırada kaldı onu bilmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız."

82 plaka Tarsus'un mu?

Sosyal medyada büyük ses getiren 82 numaralı plakanın Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın makam aracına ait olduğu öğrenildi.

İl olmaya aday olan ilçeler hangisi?

Ahlat, Bitlis

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Alanya, Antalya Nüfus: 294.558

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494 .