Tarsus İl mi olacak? Tarsus ne zaman il olacak? 82 plaka Tarsus'un mu?
Tarsus İl mi olacak? Tarsus ne zaman il olacak? 82 plaka Tarsus'un mu? Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın aracının plakasını görenler gözlerine inanamadı. Bozdoğan, belediyeye ait makam aracının plakasını da 82 NK 001 olarak değiştirdi. Tarsus'un il olması için çalışmalara başlattıklarını ifade eden Bozdoğan ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
2022-08-31 09:04:38
Tarsus İl mi olacak? Tarsus ne zaman il olacak? 82 plaka Tarsus'un mu? Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın aracının plakasını görenler gözlerine inanamadı. Bozdoğan, belediyeye ait makam aracının plakasını da 82 NK 001 olarak değiştirdi. Tarsus'un il olması için çalışmalara başlattıklarını ifade eden Bozdoğan ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Sosyal medyada ve bazı haber sitlerinde yer alan 82 plakalı aracı görenler gözlerine inanamadı. Türkiye'de en son plaka 81 ile b itiyordu. İl olmaya aday ilçelerin başında gelen Tarsus'ta il olma çalışmalarına başlandı.
Tarsus İl mi oldu?
Tarsus Belediyesi kentin il olmasın için çalışmalara başladı. Türkiye'nin nüfusu en kalabalık olan ilçeliernden biri olan Tarsus henü ilçe durumunda.
Tarsus ne zaman il olacak?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz Ahlat'ta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Ahlat önemli bir yer. Müslüman Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı. Burayı ilk yaptığımızda Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olarak yapıldı ve Cumhurbaşkanımız ismini 1071 Millet Bahçesi olarak takdim etti. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinde öyle büyük millet bahçeleri yapılıyor ki Ahlat'ımız kaçıncı sırada kaldı onu bilmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız."
82 plaka Tarsus'un mu?
Sosyal medyada büyük ses getiren 82 numaralı plakanın Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın makam aracına ait olduğu öğrenildi.
İl olmaya aday olan ilçeler hangisi?
Ahlat, Bitlis
Kozan, Adana Nüfus: 129.985
Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783
Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
Erciş, Van Nüfus: 173.203
Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
Alanya, Antalya Nüfus: 294.558
Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494 .
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