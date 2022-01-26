Tarsus-Adana-Gaziantep yolu açıldı mı? TAG yolu açık mı, kapalı mı? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı? Türkiye'de milyonlarca kişinin ulaşımda kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun kapandığı açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TAG Otoyolu, Osmaniye-Antep-Nizip Hattı çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır.' denildi. Ekiplerin karla mücadelesi bölgede yoğun şekilde devam ediyor?

Tarsus-Adana-Gaziantep bölgesinde oturan vatandaşların yoğun şekilde kullandığı TAG Otoyolunun yoğun kar yağışları nedeniyle trafiğe kapatıldığı açıklandı. Tarsus-Adana-Gaziantep yolu açıldı mı? TAG yolu açık mı, kapalı mı? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı? sorusu yola çıkacak olan binlerce sürücü tarafından soruluyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep yolu açıldı mı?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karayolları Genel Müdürlüğü kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "#TAG Otoyolu, Osmaniye-Antep-Nizip Hattı çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır." TAG yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

TAG yolu açık mı, kapalı mı?

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu henüz açılmadı. Gelen bilgilere göre ekiplerin yolu açmak için çalışması sürüyor.

TAG Otoyolunda pek çok kişi mahsur kalmıştı

Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle TAG karayolunda çok sayıda kişi mahsur kalmış, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarılmışlardı.

Tarsus-Pozantı Otoyolu TIR geçişlerine kapandı

Tarsus-Pozantı Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün yoğun kar yağışı sebebiyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. .