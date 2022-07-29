Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu açıldı mı? TAG yolu kapalı mı, açık mı? TAG yolu ne zaman açılacak? Türkiye'nin en yoğun yollarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setler taştı. Yol atık su birikintisi ile doldu. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı ve ekipleri çalışması başladı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu açıldı mı? TAG yolu kapalı mı, açık mı? TAG yolu ne zaman açılacak? Türkiye'nin en yoğun yollarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setler taştı. Yol atık su birikintisi ile doldu. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı ve ekipleri çalışması başladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setler taştı. Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı. Açılan alternatif yollar sayesinde oluşan uzun araç kuyruğu sona erdi. Yolu kullanmak isteyenler TAG otoyolu ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

TAG yolu kapalı mı, açık mı?

Metrelerce uzunlukta alana yayılan ve belirli mevkilerde araç boyuna ulaşan atık su birikintisi sebebiyle TAG yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. OSB'nin atık su arıtma tesislerinin pampa alanlarında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı yaşandı. Atık sular otoyol üzerinde yüzlerce metre alanı kaplarken otoban trafiğe kapatıldı. Taşan atık suların belirli mevkilerde birikmesiyle metrelerce yükseklikte atık birikintileri oluştu. Atık su akıntıları sebebiyle otoyolda bazı kazalar yaşanırken can kaybının olmadığı öğrenildi.

TAG yolu ne zaman açılacak?

Gün içerisinde tamamlanması planlanan temizleme çalışmalarının ardından TAG Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmı tekrar trafiğe açılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep OSB içerisindeki otoyolu ekiplerimiz trafiğe açmak için elbirliğiyle çalışıyor. Çalışma uzun süreceğinden İpek yolunu kullanınız lütfen" ifadelerine yer verdi.

Otoyolda biriken çamurlu suyun tahliyesine başlandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, yola sızan atığın yaklaşık yüzde 80'inin tahliye edildiğini belirterek, “3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz” dedi. Derinliği yer yer iki metreyi bulan suyun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir TIR çamur birikintisinin içinde kaldı.

Öte yandan çamur nedeniyle yaşanabilecek olası bir tehlikeye karşı AFAD ekipleri hazır bekletiliyor.