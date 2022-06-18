Tarkan Trendyol reklamından ne kadar aldı? Tarkan Trenyol reklam ücreti ne kadar? Tarkan'ın en popüler online alışveriş platformu Trendyol ile geçtiğimiz aylarda reklam anlaşması yapmıştı. Tarkan'ın ilk reklam filmi oldukça ses getirdi. Trendyol Tarkan reklamının ikincisi ise yayınlandı. Televizyonlarda, internet ortamında ve dijital mecralarda yayınlanmaya başlanan reklam izleyicilerden tam not aldı. Tarkan'ın Trendyol reklamlarından kaç para alacağı konusu ise yeniden vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Tarkan Trendyol reklamından ne kadar aldı? Tarkan Trenyol reklam ücreti ne kadar? Tarkan'ın en popüler online alışveriş platformu Trendyol ile geçtiğimiz aylarda reklam anlaşması yapmıştı. Tarkan'ın ilk reklam filmi oldukça ses getirdi. Trendyol Tarkan reklamının ikincisi ise yayınlandı. Televizyonlarda, internet ortamında ve dijital mecralarda yayınlanmaya başlanan reklam izleyicilerden tam not aldı. Tarkan'ın Trendyol reklamlarından kaç para alacağı konusu ise yeniden vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu olan Trendyol'un Tarkan ile birlikte çektiği ikinci reklam filmi gösterime girdi. Reklam filmi Tarkan'ın uzaktan duyduğu müzik sesini takip ederek bir bağlama dükkanına girmesiyle başlıyor. İzleyiciler tarafından da beğinilen reklam filminde Tarkan'ın bir bağlama ustasının atölyesinde ‘Uzun ince bir yoldayım' türküsünü söylediğini görüyoruz. Daha sonrasında ise birkaç ürünün Trendyol kutularında farklı farklı kişilere gönderildiğini görüyoruz. Son olarak reklam “Trendyol, emeğini tüm Türkiye'ye ulaştırmak için her zaman yanında.” cümlesiyle reklam sona eriyor.

Tarkan Trendyol reklamından ne kadar aldı?

Tarkan'ın Trendtol reklamından kaç para aldığı vatandaşlar ve magazin gündeminde sıkça tartışılmıştı. Tarkan'ın son reklamından sonra buı tartışma yeniden alevlendi. Peki Tarkan Trendyol reklam ücreti ne kadar? Tarkan'ın Trendyol ile anlaşmasının 30 milyon lira olduğu iddiası sosyal medyada büyük ses getirimişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Tarkan Trendyol'la yaptığı reklam anlaşmasından astronomik bir ücret alacak. Reklam dünyasının kulislerinde konuşulan bilgilere göre Tarkan 1 yıllık kampanya için Trendyol'dan 15 milyon TL alacak.

Tarkan Trenyol reklam ücreti ne kadar?

Tarkan'ın Trendyol reklamlarından ne kadar para aldığı henüz resmi olarak açıklanmadı. Tarafların bu konuya dair bir açıklaması bulunmuyor. Basında yer alan bilgiler magazinsel ve doğruluğu kesinleşmemiş bilgilerdir.

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a gönderme

Başka bir e-ticaret sitesinin reklam yüzü olan Cem Yılmaz da, yaptığı Tarkan espriyle takipçilerini gülümsetti. İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına konuk olan Yılmaz, "Siparişleri götüreceğim. Tarkan'dan sipariş gelmiş onu götüreceğim birazdan" dedi. Sunucu İbrahim Selim de "Acele etme ağabey o evdedir zannediyorum" yanıtını verdi.

Trendyol nedir?

Trendyol, merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu, dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden biridir. Trendyol Group çatısı altında Türkiye'nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap yer almaktadır.

Trendyol, 2010'da modayı herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen bir alışveriş sitesi olarak kuruldu. Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride günde 1 milyondan fazla paketi müşterilerine ulaştırıyor.

30 milyondan fazla müşterisi, platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyondan fazla kez indirildi. .