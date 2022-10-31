Tarkan 'Sabret İnci Tanem' şarkısı söyleyen asker kim? Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten muhteşem Tarkan performansı Tarkan tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Genç teğmen Ahmet Hamdi Öğüt tarafından seslendirdiği Tarkan şarkısı sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Tarkan "Sabret İnci Tanem" şarkısı söyleyen asker kim? Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten muhteşem Tarkan performansı Tarkan tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Genç teğmen Ahmet Hamdi Öğüt tarafından seslendirdiği Tarkan şarkısı sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde genç bir Teğmen tarafından seslendirilen Tarkan İnci Tanem şarkısı kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen video oldu. Genç teğmenin muhteşem performansında Megastar Tarkan da sessiz kalamadı. Tarkan sosyal medya üzerinden yayınladığı bir paylaşımda "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş, Ağzına, yüreğine sağlık…" dedi. Kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenen videosunda Tarkan şarkısını söyleyen askerin kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

Tarkan "Sabret İnci Tanem" şarkısı söyleyen asker kim?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde genç teğmen Ahmet Hamdi Öğüt Tarkan'ın sevilen şarkısı İnci Tanem'i seslendirdi ve büyük bir geğeni kazandı. Ahmet Hamdi Öğüt kadife sesi ile dinleyenleri mest etti.

Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten muhteşem Tarkan performansı

Genç teğmenin söylediği "İnci tanem" şarkısı herkes tarafından beğenildi. Tarkan da genç teğmenin şarkısına kayıtsız kalamadı. Sosyal medyadan yayınladığı paylaşım ile teğmeni tebrik etti.

Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş

Ağzına, yüreğine sağlık… pic.twitter.com/1FHDWgAWXi — Tarkan (@tarkan) October 30, 2022

İzzet Çapa paylaştığı tweet'te duygularını böyle ifade etti "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde sahnede pırıl pırıl, çakı gibi bir teğmen... Tarkan'ın efsane şarkısı ‘İnci Tanem'i okuyor... Ama nasıl da güzel okuyor... Var ol be teğmenim... Bu ülke seninle gurur duyuyor..."