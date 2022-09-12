Tarkan İzmir konserinden para aldı mı? Tunç Soyer açıkladı

İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın İzmir konserinden ne kadar aldığı sorularına yanıt verdi.

9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Tarkan konser verdi. Konser günlerdir gündemde. Konserle ilgili en çok merak edilen şeylerden biri de Tarkan'ın aldığı ücretti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmail Küçükkaya'nın programında bu konuya dair açıklama yaptı.

TARKAN PARA ALDI MI?

İsmail Küçükkaya programda "Tarkan para almadı mı?" diye sordu.

Tunç Soyer açıklamasında "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" dedi. .