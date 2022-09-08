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Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü! 1 yaralı

İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü.

2 Saat Önce
2022-09-08 07:34:12
Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü! 1 yaralı

İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı .

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