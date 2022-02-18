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TIMETURK / GENEL / Tarkan'ın Geççek şarkısı ne anlatıyor? Geççek kimin için yazıldı?

Tarkan'ın Geççek şarkısı ne anlatıyor? Geççek kimin için yazıldı?

Tarkan'ın Geççek şarkısı ne anlatıyor? Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandıktan kısa bir süre sonra gündeme oturdu. Youtube trend listesinde 1. sıraya yerleşen Geççek şarkısının altındaki mesaj ne? Geççek kimin için yazıldı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-18 17:35:06
Tarkan'ın Geççek şarkısı ne anlatıyor? Geççek kimin için yazıldı?

Tarkan'ın Geççek şarkısı ne anlatıyor? Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandıktan kısa bir süre sonra gündeme oturdu. Youtube trend listesinde 1. sıraya yerleşen Geççek şarkısının altındaki mesaj ne? Geççek kimin için yazıldı? İşte detaylar...

Tarkan'ın Geççek şarkısı ne anlatıyor?

Tarkan'ın Geççek şarkısının içerisinde geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri siyasiler tarafından konuşuldu.

Twitter gündeminde de yer alan şarkının klibinde; trafik, çalışma hayatı ve taksici sorunu gibi günlük sorunların yansıtılması da gözden kaçmadı.

Geççek kimin için yazıldı?

Söz ve müziği Tarkan'a ait olan Geççek şarkısının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. İrfan Yıldırım'ın da yönetmen koltuğunda oturduğu şarkının kimin için yazıldığı konusunda bir açıklama gelmedi.

Fakat sosyal medya gündeminde de bahsedildiği gibi şarkının siyasetçiler için yazıldığı konuşuluyor. .

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