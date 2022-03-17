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TIMETURK / GENEL / Tarkan'ın 'Geççek'ine Doğuş'tan şarkılı gönderme: 'Geçmicek'

Tarkan'ın 'Geççek'ine Doğuş'tan şarkılı gönderme: 'Geçmicek'

''Geççek'' şarkısı ile toplumun farklı kesimlerinden olumlu ve olumsuz tepkiler alan Megastar Tarkan'a, Doğuş'tan şarkılı yanıt geldi. Doğuş 'Geçmicek' adlı şarkı çıkarıyor. Şarkı daha çıkmandan sosyal medyada gündem oldu.

3 Saat Önce
2022-03-17 12:08:13
Tarkan'ın 'Geççek'ine Doğuş'tan şarkılı gönderme: 'Geçmicek'

''Geççek'' şarkısı ile tartışma yaratan Megastar Tarkan'a, Doğuş'tan şarkılı yanıt geldi. Doğuş 'Geçmicek' adlı şarkı çıkarıyor.

Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i "Yakında" diyerek sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şarkıcı Doğuş, Megastar Tarkan'a cevap niteliğinde olan ‘Geçmicek' adlı şarkısı, daha çıkmadan sosyal medyada tartışılmaya başladı. ‘Geççek' mi? ‘Geçmicek' mi ?

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Doğuş, 'Geçmicek' isimli şarkısına Recep Yengün yönetmenliğinde bir de klip çekti. Levent Yeraltı stüdyolarında gerçekleşen klip çekiminde Doğuş'un kaptan elbisesi giydiği görüldü.

'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulundu yorumlarını da beraberinde getiren Doğuş, yöneltilen sorular üzerine, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" dedi.

Yakın zamanda müzikseverlerle buluşacak olan şarkı, yayınlanmadan trend topicler listesine girerek sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş, 30 Haziran 1974 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Türk Pop Müzik şarkıcısının asıl adı Orhan Baltacı'dır. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı. En yaratıcı 'müzisyenlerden' biri olarak biliniyor. Hapiste geçirdiği günlerde 200 beste yaptığını iddia etmişti. .

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