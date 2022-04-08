Tarımsal destek ödemesi yattı mı? Nisan ayı çiftçi yardımı hesaplara yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi binlerce kişiyi sevindirecek açıklamayı yaptı. Kirişçi açıklamasında '150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.

Tarımsal destek ödemesi yattı mı? Nisan ayı çiftçi yardımı hesaplara yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi binlerce kişiyi sevindirecek açıklamayı yaptı. Kirişçi açıklamasında "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

Tarımsal destek ödemesi yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den flaş açıklama geldi. Kirişci açıklamasında "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Nisan ayı çiftçi yardımı hesaplara yattı mı?

8 Nisan itibari ile ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı.

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