Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcıları kimler? Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılarına kimler atandı?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev değişikliği oldu. Tarım ve Orman Bakan yardımcılığı görevine Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider ve İbrahim Yumaklı atandı. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir, nereli?

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılığı kadrosuna Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider ve İbrahim Yumaklı atandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı da vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, İbrahim Yumaklı nereli, önceki görevleri neler?

İbrahim Yumaklı Kastamonu'da dünyaya güzlerini açtı. Bakırköy İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Sonra lisansını tamamladı. İbrahim Yumaklı, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına giriş yaptı.

Üniversitenin ardından Marshall Boya A.Ş.'de İthalat İşlemleri Uzmanı olarak işe başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011 yılında Al Jazeera Türkiye'de çalışmaya başlayan Yumaklı, ardından Cine5 TV ve Anadolu Ajansı bünyesinde görev aldı.

28 Ekim 2016'da GÜBRETAŞ'a vekaleten Genel Müdür olarak atandı. Yönetim Kurulu'nun 5 Mayıs 2017 tarihinde KAP'ta açıklanan kararıyla Genel Müdürlük görevine asaleten üstlendi.

8 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı görevine getirildi.

İbrahim Yumaklı, evli ve iki çocuk babasıdır.