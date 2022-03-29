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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 1883 yeni personel alacağını duyurdu. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi alanlarda personel alacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel KPSS şartı var mı? İşte detaylar...

18 Dakika Önce
2022-03-29 09:40:02
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 1883 yeni personel alacağını duyurdu. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi alanlarda personel alacak? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alacak yeni personel ilanı için kılavuzu yayınladı. Yayınlanan kılavuza göre 1883 kişilik kadro ile memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. 4 Nisan'da başlayacak olan personel kayıtlarında, KPSS şartı bulunuyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni personel başvuruları 4 Nisan 2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar en geç 10 Nisan 2022 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

* 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı,
* 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı,
* 1500 adet orman muhafaza memuru alımı,

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

* 2020 yılında yapılan KPSS (2020-KPSSP3) sınavından en az 70 puan almak.

* Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

* Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından ( silah kullanabilme ve her bölgede görevini yapabilir) sağlık kurulu raporu almak. Süreci onaylanan her adaydan istenecektir.

* 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

* Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. .

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