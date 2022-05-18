Tarım ve hayvancılık tesisinde büyük yangın

Muğla'da, tarım ve hayvancılık tesisinde saman balyalarının tutuşması ile çıkan yangın tüm tesise yayıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, tonlarca saman ve yem kül oldu.