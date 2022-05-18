Tarım ve hayvancılık tesisinde büyük yangın
Muğla'da, tarım ve hayvancılık tesisinde saman balyalarının tutuşması ile çıkan yangın tüm tesise yayıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, tonlarca saman ve yem kül oldu.
2022-05-18 09:07:53
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yaşyer Mahallesi'nde bulunan tarım ve hayvancılık tesisinde dün akşam sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Saman balyalarının tutuşmasıyla hızla yayılan alevler tüm tesisi kapladı.
5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken diğer tarafıtan tesiste bulunan yem ve samanlar alevlerden uzaklaştırılmaya çalışıldı. 5 itfaiye arazözü, 10 itfaiye personeli, 20 tonluk tanker ve 1 kamyon, işletmeye ait 3 kepçe ile sürdürülen çalışmalarda yangın 5 saatte kontrol altına alındı.
TONLARCA SAMAN VE YEM KÜL OLDU
Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında tonlarca saman ve yem kül oldu. Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. .
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