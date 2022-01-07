Tarım Kredi Market fiyatları | Ayçiçek yağı Tarım Kredi Market'te ne kadar? Son zamanlarda marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası vatandaşlar Tarım Kredi Marketlerinden alışveriş yapmaya yöneldi. Market sayısını hızla artıran Tarım Kredi Kooperatifleri önemli ürünlerde de indirime gitti. Tarım Kredi Market fiyatları ne kadar? Tarım Kredi Market fiyat listesi nedir? gibi sorular pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Son olarak markette ayçiçek yağına bir indirim daha yapıldığı açıklandı.

Tarım Kredi Market fiyatları | Ayçiçek yağı Tarım Kredi Market'te ne kadar? Son zamanlarda marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası vatandaşlar Tarım Kredi Marketlerinden alışveriş yapmaya yöneldi. Market sayısını hızla artıran Tarım Kredi Kooperatifleri önemli ürünlerde de indirime gitti. Tarım Kredi Market fiyatları ne kadar? Tarım Kredi Market fiyat listesi nedir? gibi sorular pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Son olarak markette ayçiçek yağına bir indirim daha yapıldığı açıklandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticiyle tüketici arasında köprü olmaya devam ediyor. TK Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan gerilemenin marketlerdeki ürün fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." ifadelerini kullandı.

Ayçiçek yağı Tarım Kredi Market'te ne kadar?

Ayçiçek yağına Tarım Kredi Marketllede bir indirim daha geldi. Daha önce 109 lira seviyesinden satılan 5 litre ayçiçek yağı gelen son indirimle birlikte 105 TL'ye düştü.

Tarım Kredi Market fiyatları

Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5 lt 105.90 TL

Anadolu Kırmızı Mercimek 1 Kg. 10,90 TL

Anadolu Un 1 kg 6.90 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 2.5 kg 22.25 TL

Anadolu Nohut 1 kg 9.90 TL

Tiryaki Siyah Çay 1000 gr. 31.90 TL

Elit Ultra Çamaşır Suyu 1000 ml 6.90 TL

Sleepy Çocuk Bezi Çeşitleri 39.90

Mart 2022'de 1.000 mağazaya ulaşacak

Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, piyasayı regüle etmek için patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını belirtti.

Yıldırım, Kooperatif Marketlerin sayısını artmayı sürdürdüklerini, yılsonuna kadar 700, Mart 2022'de de 1.000 mağazaya ulaşacaklarını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.