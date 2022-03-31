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TIMETURK / GENEL / Tarih oluyor! OGS için bugün son gün

Tarih oluyor! OGS için bugün son gün

Türkiye'de OGS kullanımı bugün itibarıyla sona erecek. OGS cihazlarının HGS etiketlerine dönüşümü bankalar tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

2 Saat Önce
2022-03-31 09:01:11
Tarih oluyor! OGS için bugün son gün

Türkiye'de 1,2 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) , 15,8 milyon da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek.

BANKALAR TARAFINDAN ÜCRETSİZ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bu kapsamda OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.

OGS'den HGS'ye geçiş oranı, dün itibarıyla yüzde 70'i aştı. 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek. .

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