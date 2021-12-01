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TIMETURK / GENEL / Tarçınlı doğal dudak balmı nasıl hazırlanır?

Tarçınlı doğal dudak balmı nasıl hazırlanır?

Dudak çatlaması kişinin hayat kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Çatlayan dudaklar, kuru, hassaslaşır ve acı hissetmeye hatta kanamaya dahi neden olur. Aynı zamanda dudak çatlaması estetik görüntüyü de kötü etkiler. Sizler için dudak çatlamasını önleyecek doğal dudak balmı tariflerimiz olacak...

1 Saat Önce
2021-12-01 21:32:26
Tarçınlı doğal dudak balmı nasıl hazırlanır?


Kış ayları geldiğinde soğuk havaların etkisiyle dudaklarımız çatlıyor. Dudaklarımız çatladığında kızarıklık, kuruma, hassaslaşma ve acı hissediyoruz. Çatlak dudaklar estetik görüntümüzü de kötü etkiliyor.

Dudak çatlamasının birden fazla sebebi olabilir. Genellikle vücut susuz kaldığında, vitamin ve mineral eksikliği yaşandığında, soğuk, sıcak veya kuru havaya bağlı olarak, alerjiye bağlı olarak ve A vitamini fazlalığından, burundan değil ağızdan nefes alındığında, fazla miktarda asitli yiyecek tüketildiğinde, kimyasal içerikli kozmetik ürünler kullanıldığında ve kullanılan ilaçlarının yan etkileri yüzünden dudaklarımız çatlayabilir ve bizi oldukça rahatsız edebilir. Türk Telekom Reklamı

Vanilyalı doğal dudak balmı nasıl hazırlanır?

Vanilyalı doğal dudak balmı hazırlamak için balmumu, Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı, vanilya yağı ve isteğe bağlı olarak E vitamini kapsülü veya limon yağına ihtiyacınız olacak.

Başparmak büyüklüğünde kestiğiniz balmumunu küçük bir cam kasenin içerisine parçalayarak ya da rendeleyerek koyun. İçerisine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağını ekleyin. Bu karışımı mikrodalga fırında eritin. Ilınınca içerisine beş damla vanilya yağı ve isteğe bağlı olarak üç damla limon yağı ekleyin. Yoğun nemlendirme ve besleme için içerisine bir tane E vitamini kapsülünü kırıp dökün. Tüm yağları güzel bir şekilde karıştırın ve soğumaya bırakın. Balmınız soğuduktan sonra hazır olacaktır.

Tarçınlı doğal dudak balmı nasıl hazırlanır?

Tarçınlı doğal dudak balmı hazırlamak için balmumu, Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı, tarçın yağı ve isteğe bağlı olarak nane veya karanfil yağına ihtiyacınız olacak.

Başparmak büyüklüğünde kestiğiniz balmumunu küçük bir cam kasenin içerisine parçalayarak ya da rendeleyerek koyun. İçerisine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağını ekleyin. Bu karışımı mikrodalga fırında eritin. Ilınınca içerisine on damla tarçın yağı ve isterseniz beş damla karanfil veya nane yağı ekleyin. İyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuyunca balmınız kullanıma hazır olacaktır. Tarçın, karanfil ve nane yağı, cilde hızlı bir şekilde etki eder ve kan akışını hızlandırır. Temas ettiği bölgede hafif bir şişkinliğe neden olur. Bu özellikleri sayesinde dudaklara dolgunluk ve belirginlik kazandırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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