Tarçın kokusu bakın beyninizde neye sebep oluyor!

Tatlıların en iyi dostu tarçının faydalarını tam olarak bilmiyoruz. Gelin onu daha yakından tanıyalım...



Tarçın, defnegiller ailesindendir. Anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan tarçın yaprak dökmeyen aromatik kokulu bir ağaç cinsidir. Tarçın baharatı, tarçın ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutulup öğütülmesiyle elde edilir.

Tarçının besin değeri nedir?

1 yemek kaşığı tarçın ortalama 8 gram eder ve yaklaşık 19 kaloridir. Tarçın 0.3 gram protein, 6.2 gram karbonhidrat ve 0.1 gram yağ içerir.

Tarçının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Tarçın, kemiklerin güçlenmesinde önemli etkisi olan bir baharattır. Çünkü tarçın bol miktarda kalsiyum içerir. Kalsiyumun vücutta kullanılmasına etki eden bir vitamin de manganezdir. Tarçın manganez de içerir ve bu sayede kalsiyumun vücutta kullanılmasına destek olur.

Çok eski zamanlarda tarçın baharatı diş ağrılarını geçirmek için kullanılırdı. Ağrıyan dişin üstüne bir miktar toz tarçın koyarak ağrının hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca tarçın çayını soğutup gargara olarak da kullanırsanız diş ağrılarınız hafifleyecektir. Ayrıca bu işlemleri uyguladığınızda ağız kokunuz da geçecektir. Ayrıca ağız kokusundan kurtulmak için yediğiniz yemeklerden sonra tıpkı karanfil çiğner gibi toz tarçın da çiğneyebilirsiniz.

Yapılan çalışmalar sonucunda görüldü ki günde bir çay kaşığının ucu kadar tarçın tüketen insanların kolesterolü düşüyor. Aynı zamanda tarçın baharatı trigliserid seviyesini de düşürür.

Tarçın içeriğindeki bileşenler sayesinde karın ağrısı çekenlere destek olmaktadır. Bir çay bardağı sıcak suyun içerisine, bir çay kaşığı tarçın koyup içerseniz karın ağrınızın yavaş yavaş hafiflediğini göreceksiniz.

Tarçının yüksek oranda kalsiyum ve lif içerir. Bu da kalp ve damar sistemini güçlendirmeye yarayarak kalp hastalıklarına karşı bir vücudu korur.

Tarçın kokusu koklarsanız zihniniz rahatlayacak ve dikkat süreniz uzayacaktır. Bunun için kaynamış bir litre suyun içerisine iki tane çubuk tarçın atarak odanın bir köşesine koyup kokunun ortama yayılmasını sağlayabilirsiniz.

Tarçın yağı ağrıyan bölgeler için mükemmel bir masaj yağıdır. Özellikle eklem ağrılarında hafif bir masaj eşliğinde birlikte tarçın yağını cildinize uygulayabilirsiniz. Tarçın yağına aktarlardan ve e ticaret sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.