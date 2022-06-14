Tapu tahsis belgesi nedir? Tapu tahsis belgesi nereden temin edilir?

Özellikle büyük şehirlerde gecekondu ve benzeri yapılar var. Bu yerlerin sahiplerinin tapu belgesi yoksa sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunların çözümü için alınan tedbirlerden biri de tapu tahsis belgesidir. Peki tapu tahsis belgesi nasıl ve nereden alınır? Tapu tahsis belgesi alma şartları nelerdir?

Gecekondu ve benzeri yerlerde oturanların tapusuz sadece tahsis belgesi vardır. İl özel idarelerine, hazineye, belediyelere ve vakıflara ait taşınmazlardan birinde inşa edilen binada oturanlara verilirken, ön tapu yerine geçtiğinde de resmi geçerliliği vardır. Peki tapu tahsis belgesi nereden ve nasıl alınır? Detaylar burada...

Tapu tahsis belgesi nereden temin edilir?

Tapu tahsis belgesi genellikle ön tapu olarak bilinir ve yerinde kullanıma açıktır. Gecekonduların bulunduğu bölgede başlanacak inşaat veya proje için tapu tahsis belgesi belediyeye başvurularak tapuya çevrilebilir. Tapu tahsis belgesi belediyeden veya İl Özel İdaresinden kolaylıkla alınabilir.

Tapu tahsis belgesi alma şartları nelerdir?

Hukuk yolunda geçerliliği olan bir tapu tahsis belgesinin olması

-Tahsise konu yerde 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca imar planı ya da 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah-imar planlarının yapılmış olması,

-Kullanılacak tapu tahsisi için herhangi bir yerden işlem görmemesi gerekir,

-Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar projesi üzerinde değişiklik yapılmadan aynı yerinde kalması gerekir,

-Tahsise konu yer ile tescili istenilen taşınmazın aynı yer olup olmadığı ve taşınmazın niteliklerinin belirlenmesi amacıyla mahallinde uzman bilirkişiler aracılığı ile keşif yapılması,

-Tahsise konu arsa bedelinin ödenmiş olması, ödenmemiş ise taşınmazın dava tarihindeki rayiç değerinin uzman bilirkişiler aracılığı ile saptanarak hükümden önce mahkeme veznesine veya belirlenecek tevdi mahalline depo edilmiş olması.