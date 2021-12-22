Tapu Müdürlüğü memur alımı 2022 | Tapu kadastro personel alımı başvuruları başladı mı? Devlet memuru olmak isteyenleri ilgilendiren çok önemli personel alımı duyurusu yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 407 memur ve kamu personeli alımı yapılacak. İlanın yayınlanması ile memur olmanın hayalini kuranlar bir an önce başvuru yapmak için kolları sıvadı. Peki Tapu müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Tapu kadastro personel alımı KPSS şartı var mı? İşte detaylar...

Tapu Müdürlüğü memur alımı 2022 | Tapu Kadastro Müdürlükleri'ne personel alımı yapılacağı açıklandı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce kişi Tapu kadastro personel alımı başvuruları başladı mı? Tapu müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Tapu kadastro personel alımı KPSS şartı var mı? sorularını sorar oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 407 memur ve kamu personeli alımı yapılacak.

Tapu Müdürlüğü memur alımı 2022

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Tapu kadastro personel alımı başvuruları başladı mı?

Başvurular, 29/12/2021 tarihinden 07/01/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tapu kadastro personel alımı KPSS şartı var mı?

Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır

Tapu müdürlüğü memur alımı nasıl yapılacak?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

Tapu Kadastro personel alımı başvuru şartları neler?

A-Genel şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

B-Özel şartlar

1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

b) Aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir.

Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.